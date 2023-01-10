"Гранаты из мусора": как ВСУ делают бомбы для дронов, чтобы взрывать танки

Грузоподъемность обычных квадрокоптеров ограничена, поэтому военным приходится разбирать иностранные гранаты и делать их более легкими.

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Украинские военные самостоятельно собирают боеприпасы для беспилотных летательных аппаратов, чтобы уничтожать российские войска в районе Славянска. Подробности военнослужащий с позывным "Граф" рассказал журналистам издания New York Times.

В городе Славянск Донецкой области одно из подразделений ВСУ оборудовало небольшую мастерскую, где готовят "подарки" для оккупантов. В их распоряжении оказались паяльник, скотч, перчатки, гаечные ключи, шарикоподшипники и кусочки пластика, напечатанные на 3D-принтере, а также немецкая осколочная граната DM51. Защитники Украины поставили перед собой непростую задачу: создать идеальную бомбу — легкую, но достаточно мощную, чтобы уничтожить российский танк.

"Война — это экономика, это деньги. Если у вас есть дрон за $3000 и граната за $200, и вы уничтожаете танк стоимостью $3 млн, это очень интересно", — отметил Граф.

[ + – ] Мастерская по производству гранат для дронов в Славянске

По его словам, боеприпас должен весить около 500 г — этом максимальная масса, которую может нести квадрокоптер DJI Mavic 3, не теряя своих летных характеристик. Существующие боеприпасы с таким весом неспособны пробить броню танка или бронетранспортера, поэтому команда решила сделать для своей бомбы облегченную оболочку, напечатав детали на 3D-принтере. Они экспериментировали с конструкцией гранат и взрывных механизмов для достижения максимальной эффективности.

Пока самым лучшим боеприпасом в арсенале украинских военных является граната DM51. Вместе со стабилизирующим "оперением" она весит как раз около 500 г, но ее взрывная сила рассчитана на уничтожение живой силы, а не бронетехники. У них также есть самодельный снаряд, способный пробивать броню, но он весит примерно на 200 г больше.

"Каждый день мы учимся, проводим какие-то эксперименты с гранатами, бомбами, дронами и улучшаем нашу работу", — добавил Граф. — "Мы делаем гранаты из мусора. Но если ты можешь уничтожить танк с помощью Mavic, то ты лучший на войне".

[ + – ] Украинские военные управляют дроном Фото: NYT

Как отмечает NYT, технологические достижения на войне в Украине связаны в основном с более эффективным использованием БПЛА обеими сторонами. Украинцы выигрывают эту гонку вооружений, поскольку командиры низшего звена получили большую свободу действий в плане применения дронов, а солдаты — возможность самостоятельно разрабатывать и испытывать технику.

Эксперт по вооружению американской исследовательской организации "Центр военно-морского анализа" (Center for Naval Analyses, CNA) Сэмюэл Бендетт считает, что отрасль беспилотников в Украине более упорядочена и связана напрямую с военными, тогда как Россия выбрала промышленный подход, предпочитая массовое производство боеприпасов. Бюрократия, сохранившаяся с советских времен, мешает российским разработчикам быстро передавать оружие на передовую.

Граф хранит в своей мастерской гранату "ОФСП" калибра 40 мм, которую массово выпускают в России для сброса с разведывательных дронов "Орлан-10". На корпусе указана дата изготовления — март 2022 года.

[ + – ] Военнослужащий ВСУ запускает дрон Фото: NYT

Один из инженеров, работающих вместе с Графом, рассказал, что россияне сбрасывают с воздуха только стандартную модификацию "ОФСП", а украинцы используют все, что могут найти, нужно лишь учитывать вес боеприпаса и грузоподъемность дронов. В то же время, украинским военным приходится проявлять смекалку, чтобы применять вооружение нестандартными способами. Прежде чем использовать снаряды, в том числе иностранные, их нужно досконально изучить.

Некоторые гранаты, такие как американская M433, имеют кумулятивные боеголовки для пробития брони, но их яйцеобразная форма не подходит для сбрасывания с беспилотников. Украинским солдатам приходится закреплять гранату в тиски, вынимать гильзу с порохом для стрельбы из гранатомета и оторвать алюминиевый "стакан" в носовой части. Затем нужно с помощью плоскогубцев и других инструментов найти и отключить механизм взрывателя, чтобы затем переместить кумулятивную "начинку" в другой корпус. Процесс очень опасный, поскольку граната может взорваться от любого неправильного движения.

В декабре писали, как украинские военные используют гоночные дроны для уничтожения ВС РФ. Они прикрепляют к быстрым и юрким квадрокоптерам взрывчатку, превращая их в "камикадзе".

Сообщали также, что Украина использует против РФ флот тяжелых дронов-бомбардировщиков. В сети засветились несколько моделей беспилотников, способных поднимать и сбрасывать с воздуха тяжелые боеприпасы.