В Киеве создали дроны "Великий Бандерик", истребляющие россиян бомбами (видео)

Ударные дроны поднимают по 4 боеприпаса общим весом до 8 кг и преодолевают расстояние 8 км. ВСУ эффективно применяли их под Херсоном и на других направлениях.

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Инженеры из киевской мастерской под названием "Волонтерская дронарня" разработали беспилотник "Великий Бандерик" ("Большой Бандерык") для Вооруженных сил Украины. Они рассказали о своем проекте изданию DW.

Мастерская собирает множество разных дронов, но "Большой Бандерык" стал ее гордостью. Этот огромный квадрокоптер может поднимать боеприпасы общим весом до 8 кг и предназначен для бомбардировки оккупантов, используя систему сброса. Дальность полета "Бандерика" составляет около 8 км. Сборка одного такого аппарата занимает около двух месяцев.

"Женское ветеранское движение" показало в Facebook, как "Великий Бандерик" атаковал ВС РФ под Херсоном. Волонтеры добавили, что дрон может нести до четырех снарядов любого типа, оснащен дневной и тепловизионной камерами, герметичный корпус не пропускает воду во время дождя. При необходимости инженеры собирают версии с грузоподъемностью до 20 кг.

"Волонтерскую дронарню" в марте 2022 года запустил инженер Максим Шеремет. Он поделился, что военные или волонтеры обращаются в мастерскую и заказывают беспилотники с определенными характеристиками для конкретных целей, например, ведения разведки, корректировки минометного огня или сброса гранат.

"Можно собрать дрон с нуля, используя донатные или покупные комплектующие, делая что-то своими руками. Также можно переделать гражданские "птички" под какие-то задания. Например, есть дрон Mavic 3, один из самых популярных, — хорошая "птичка", но нет тепловизора. Мы берем и вставляет туда тепловизионный модуль, и получается дрон с тепловизором", — отметил Максим Шеремет.

В мастерской работают около 120 волонтеров, которые приходят в разное время. Они изготавливают системы сброса для коммерческих дронов, усовершенствуют мультикоптеры для разведки и комплектуют дроны-бомбардировщики. Почти за год они собрали тысячи дронов, а кроме того, обучили многих военных управлять летательными аппаратами.

Ранее уже писали о работе "Волонтерской дронарни", собирающей БПЛА в Киеве. В январе Максим Шеремет ассказал, что для питания систем сброса инженеры используют аккумуляторы от использованных электронных сигарет. Иногда волонтерам приходится переделывать большие аграрные дроны под нужды ВСУ.