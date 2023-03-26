Ердоган показав турецький безпілотник з українським двигуном (фото)

Реактивний надзвуковий безпілотний літак Bayraktar Kizilelma ("Червоне яблуко") було оприлюднено ще в квітні 2021 року. А в грудні 2022 року безпілотник здійснив свій перший політ.

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Президент Туреччини Реджеп Ердоган особисто презентував Bayraktar Kizilelma з українським двигуном від "Мотор Січ". Фото політик розмістив на своїй сторінці у твіттері.

Ердоган не став підписувати фото й обмежився символом, який зображує прапор Туреччини.

Безпілотник Bayraktar Kizilelma: що про нього відомо

Bayraktar Kizilelma — реактивний надзвуковий безпілотний апарат. Його вантажопідйомність приблизно 1 500 кг, а максимально допустима злітна вага — майже 6 тисяч кг.

БПЛА здатний розігнатися до швидкості 900 кілометрів за годину.

Робоча висота для такої техніки складає 10 668 метрів.

Проєкт цього безпілотного летального апарату вперше оприлюднили 4 квітня 2021 року. Відомо, що проєкт MIUS передбачає розробку двох версій бойового літака — MIUS-A та MIUS-В.

Розробники стверджують, що Kizilelma зможе здійснювати агресивні маневри під час повітряного бою, а також переміщатися практично непомітно для супротивника завдяки малій площі радіолокації. Для зльоту машині достатньо короткої смуги, що дозволить запускати її з авіаносців.

Перший тестовий політ Bayraktar Kizilelma здійснив 3 грудня 2022 року. Другий відбувся 23 січня 2023 року.

Нагадаємо, наприкінці серпня компанія Baykar завершила складання другого прототипу ударного безпілотника Bayraktar Kizilelma. Технічний директор і співвласник Baykar Сельчук Байрактар 26 серпня написав на своїй сторінці у Twitter, що інженери доробили другий серійний прототип Kizilelma та підготували його до першого польоту.

Раніше ми інформували, що Bayraktar Kizilelma оснастили українськими двигунами АІ-25ТЛТ, виготовленим за спецзамовленням на підприємстві "Івченко-Прогрес". Саме вони дозволяють безпілотнику розвивати навколозвукову швидкість.