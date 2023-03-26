Эрдоган показал турецкий беспилотник с украинским двигателем (фото)

Реактивный сверхзвуковой беспилотный самолет Bayraktar Kizilelma ("Красное яблоко") был обнародован еще в апреле 2021 года. А в декабре 2022 года беспилотник совершил свой первый полет.

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Президент Турции Реджеп Эрдоган лично представил Bayraktar Kizilelma с украинским двигателем от "Мотор Січ". Фотографию политик разместил на своей странице в Твиттере.

Эрдоган не стал подписывать фото и ограничился символом, который изображает флаг Турции.

Беспилотник Bayraktar Kizilelma: что о нем известно

Bayraktar Kizilelma – реактивный сверхзвуковой беспилотный аппарат. Его грузоподъемность около 1500 кг, а максимально допустимый взлетный вес около 6 тысяч кг.

БПЛА способен разогнаться до скорости в 900 километров за час.

Рабочая высота для такой техники составляет 10 тысяч 668 метров.

Проект этого беспилотного летального аппарата впервые был обнародован 4 апреля 2021 года. Известно, что проект MIUS предусматривает разработку двух версий боевого самолета – MIUS-A и MIUS-В.

Разработчики утверждают, что Kizilelma сможет совершать агрессивные маневры во время воздушного боя, а также перемещаться практически незаметно для противника благодаря малой радиолокационной площади. Для взлета машине достаточно короткой полосы, что позволит запускать ее с авианосцев.

Первый тестовый полет Bayraktar Kizilelma выполнил 3 декабря 2022 года. Второй состоялся 23 января 2023 года.

Напомним, в конце августа компания Baykar завершила сборку второго прототипа ударного беспилотника Bayraktar Kizilelma. Технический директор и совладелец Baykar Сельчук Байрактар 26 августа написал на своей странице в Twitter, что инженеры доделали второй серийный прототип Kizilelma и подготовили его к первому полету.

Ранее мы информировали, что Bayraktar Kizilelma оснастили украинскими двигателями АИ-25ТЛТ, изготовленным по спецзаказу на предприятии "Ивченко-Прогресс". Именно они позволяют беспилотнику развивать околозвуковую скорость.