Турецкий беспилотник Marlin впервые запустил крылатую ракету KUZGUN (видео)

Изначально Marlin предназначен для радиоэлектронной борьбы, а теперь еще и может стрелять управляемыми ракетами.

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Армия Турции впервые запустил крылатую ракету с морского беспилотника Marlin. Об этом 28 февраля сообщил в Twitter глава управления оборонной промышленности страны Исмаил Демир.

Чиновник опубликовал видеоролик, на котором беспилотный катер Marlin вышел в море во время военных учений. Оказавшись в заданной позиции, он запустил ракету KUZGUN со специальной установки, смонтированной в кормовой части.

"Мы продолжаем расширять возможности наших беспилотных морских аппаратов. Во время стрельбы Твердотопливной крылатой ракетой KUZGUN управляемые боеприпасы были впервые запущены с Marlin. Мы намерены выйти на новый уровень в этой области", — заявил Исмаил Демир.

Ранее Исмаил Демир сообщал, что Marlin — это единственный в мире морской беспилотник с возможностями радиоэлектронной борьбы. Его создали усилиями крупнейшей оборонной компания Турции Aselsan и частной верфью Sefine.

Беспилотный катер Marlin длиной 15 м предназначен для боевых действий в море, атакуя противников как на поверхности, так и под водой. Как пишет Defence News со слов источников в отрасли, беспилотник можно использовать более гибко, чем канонерские лодки — суда с артиллерийскими установками. Турецкие военные планируют использовать Marlin в военно-морских операциях, выполняя задачи для наступления или обороны в открытом море.

В феврале Турция показала свой самый большой БПЛА Aksungur. Он может летать в течение 12 часов и доставлять военным грузы общим весом до 500 кг.

На прошлой неделе турецкая компания Robit Technology представила дальнобойный дрон-камикадзе Azab. Он получил две версии, которые по своему внешнему виду и характеристикам напоминают иранские Shahed-136 и Shahed-131.

26 марта президент Турции Реджеп Эрдоган представил дрон Bayraktar Kizilelma с украинским двигателем, выпущенным предприятием "Мотор Січ". Беспилотник может развивать скорость до 900 км/ч, нести полезную нагрузку весом 1,5 тонны и подниматься на высоту 10 668 метров.