Снаряды Excalibur нового типа получили защиту от систем РЭБ российской армии

Новое поколение высокоточных снарядов способно преодолеть втрое большее расстояние, чем стандартный снаряд такого же калибра.

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Американская компания BAE Systems разработала новый тип артиллерийского снаряда калибра 155 мм, который способен поражать цели на расстоянии более 110 км и даже уничтожать движущиеся объекты, сообщает Defense One.

Это самая большая дальнобойность, которую когда-либо достигала артиллерия, используемая для стрельбы снарядом такого калибра. Стандартные 155 мм снаряды поражают цели, находящиеся в три раза ближе, чем новое поколение от BAE Systems. Компания уже заключила контракт с Пентагоном на разработку и выпуск 155 мм снарядов Excalibur такого класса.

Самое интересное, что в новой разработке применяются системы противодействию РЭБ. Так же в нем применяется система лазерного наведения и координация по GPS (с защитой от РЭБ, в том числе российского), что позволяет точно поражать даже быстро движущиеся цели. В отличие от старого Excalibur, новый снаряд BAE Systems имеет сабо-конфигурацию. Сабо-снаряды имеют такой же задний диаметр, как и стандартный снаряд, чтобы удерживать взрывную энергию порохового заряда, но сужаются к более тонкой боевой части. Такой снаряд проще в использовании, чем другие типы, и он более точен.

Хотя BAE Systems не называет цену новых снарядов, но один из источников издания сказал, что каждый из них обойдется не меньше чем в $85 тыс. И это не так дорого, как кажется. Например, один запуск ракетной системы залпового огня Guided Multiple Launch Rocket System американской армии с дальностью 70 км может стоить до $168 тыс. за снаряд.

Предыдущее поколение Excalibur США впервые использовали в 2008 году в Афганистане. Издание отмечает, что Украине было поставлено более 6 тыс. снарядов, в том числе и Excalibur.

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