Безумовна демонстрація сили: Китай розмістив у морях Східної Азії понад 100 військових кораблів

У Китаї традиційно розпал сезону військових навчань, хоча Народно-визвольна армія Китаю поки що ні про що подібне не заявляла. Але КНР стягує кораблі після дипломатичної кризи між Пекіном і Токіо.

Китай розміщує у водах Східної Азії велику кількість військових і берегових суден, у якийсь момент їхня кількість перевищила 100. Це найбільша на сьогодні морська демонстрація сили, повідомляють чотири джерела і звіти розвідки, з якими ознайомилося агентство Reuters.

Китай вивів понад 100 військових кораблів у Тихий океан

До звичайних заяв Китаю про плани завоювати Тайвань додався дипломатичний скандал з Японією, після того, як нова прем'єр-міністерка Санае Такаїчі повідомила, що гіпотетичний напад Китаю на демократично керований Тайвань може спровокувати військову відповідь з боку Токіо.

Пекін також був обурений заявою президента Тайваню Лай Цзін-де, зробленою минулого місяця, про виділення додаткових 40 мільярдів доларів на оборону для протидії Китаю, який розглядає острів як свою територію.

Китай виводить кораблі в Тихий океан — що це означає

За словами чотирьох представників служб безпеки в регіоні, китайські кораблі зосередилися у водах, що простягаються від південної частини Жовтого моря через Східнокитайське море і далі в спірне Південнокитайське море, а також у Тихому океані.

Їхні розповіді були підтверджені розвідувальними звітами однієї з країн регіону.

За даними документів, станом на ранок четверга в регіоні діють понад 90 китайських суден, тоді як на початку цього тижня їхня кількість перевищувала 100.

Китайські підводні човни Фото: Скриншот

За словами джерел, ці операції перевершують масштабне розгортання військово-морських сил Китаю в грудні минулого року, внаслідок чого Тайвань був змушений підвищити рівень бойової готовності.

Генеральний директор Бюро національної безпеки Тайваню Цай Мін'янь заявив, що в західній частині Тихого океану діють чотири військово-морські з'єднання КНР, і Тайвань стежить за ними, заявила Цай.

Один з інсайдерів повідомив, що Пекін почав направляти в регіон більшу, ніж зазвичай, кількість кораблів після 14 листопада, коли він викликав посла Японії, щоб висловити протест проти коментарів Такаїчі щодо Тайваню.

"Це виходить далеко за рамки потреб національної оборони Китаю і створює ризики для всіх сторін", — заявив чиновник, додавши, що Пекін перевіряє відповідні заходи в регіональних столицях за допомогою "безпрецедентного" розгортання.

За словами джерела, деякі китайські кораблі в цьому районі спільно з бойовими літаками проводили імітаційні атаки на іноземні судна. Вони також відпрацьовували операції зі перешкоджання доступу, спрямовані на те, щоб не допустити відправки підкріплень зовнішніми силами в разі конфлікту.

Два інших джерела повідомили, що країни регіону уважно стежать за розвитком подій, але поки що не вважають, що розгортання несе в собі значні ризики.

"Буде великий вихід у світ. Але, судячи з усього, це просто планові навчання", — повідомило одне з джерел.

Китайський флот — найбільший у світі і США відстають

Варто зазначити, що Військово-морський флот Китаю нині є найбільшим у світі за чисельністю. І військові експерти зазначали, що США в цій гонці озброєнь безнадійно відстає.

У Китаю більше кораблів, ніж у США і будують вони їх швидше Фото: Twitter

Контрадмірал у відставці Марк Монтгомері зазначав, що Китай будує 200 торгових суден на рік на кожне судно, побудоване Америкою. А у випадку з військовими кораблями розрив менший, але відставання тут більш небезпечне: за останнє десятиліття Пекін побудував понад 100 військових суден, тоді як ВМС США отримали менш як 50.

За його словами, флот США ось уже 15 років налічує трохи менше ніж 300 суден, і немає жодних ознак того, що Вашингтон знає, як його збільшити.

Щоправда, військові кораблі США, як і раніше, залишаються найбільш боєздатними у світі: у США є найкращий ударний підводний човен (класу Seawolf), найкращий великий надводний бойовий корабель (класу Flight 3 Arleigh Burke), найкращий авіаносець (класу Ford), і цей список можна продовжувати.

Але головна проблема полягає в тому, що верфі, на яких будують найбільші кораблі Військово-морського флоту — Electric Boat у Коннектикуті, Bath у штаті Мен, Newport News у Вірджинії, Pascagoula у Міссісіпі — є однією з причин відставання США від Китаю. Упродовж десятиліть ці верфі не модернізували свої виробничі потужності та не оптимізували робочу силу й виробничі процеси. Через що в США не вистачає суден забезпечення, яких в надлишку є у Китаю.

