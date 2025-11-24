"Продуктивна" розмова: Трамп і Сі обговорили "повернення" Тайваню Китаю

Китайські ЗМІ вже опублікували повідомлення Сі Цзіньпіна, який заявив, що "роз'яснив" принципову позицію Китаю щодо тайванського питання Трампу. На що американський президент назвав свого китайського колегу "видатним лідером".

За словами Трампа і МЗС Китаю, президент США вранці 24 листопада провів телефонну розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном про торгівлю, війну в Україні та відносини з Тайванем. І Китай уже детально роз'яснив про що йшлося. Фокус зібрав усе, що відомо.

Згідно із заявою Міністерства закордонних справ Китаю, під час телефонної розмови виявилося, що "США розуміють, наскільки важливим є тайванське питання для Китаю".

А офіційне китайське видання "Сіньхуа" цитує Сі, який у бесіді з Дональдом Трампом роз'яснив принципову позицію Китаю щодо тайванського питання, наголосивши, що повернення Тайваню Китаю є важливим елементом післявоєнного світового порядку.

"Китай і США пліч-о-пліч боролися з фашизмом і мілітаризмом, і тепер їм слід спільно захищати досягнення Перемоги у Другій світовій війні", — повідомив Сі.

Також китайські ЗМІ цитують президента Трампа, який заявив, що "голова Сі Цзіньпін — видатний лідер".

Трамп сказав, що його зустріч із головою Сі Цзіньпіном у Пусані була дуже приємною, і що він повністю поділяє погляди голови Сі Цзіньпіна на двосторонні відносини.

"Обидві сторони повною мірою реалізують важливий консенсус, досягнутий на зустрічі в Пусані. Трамп додав, що Китай відіграв вирішальну роль у перемозі у Другій світовій війні, і США розуміють важливість тайванського питання для Китаю", — сказано в повідомленні.

Також Сі і Трамп обговорили війну в Україні, яку китайські ЗМІ називають "українською кризою".

Сі Цзіньпін наголосив, що Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на досягнення миру, і сподівається, що "всі сторони продовжать згладжувати розбіжності і якнайшвидше досягнуть справедливої, міцної та зобов'язуючої мирної угоди, яка усуне корінь кризи".

Переговори між США і КНР відбуваються на тлі зростаючої напруженості між Китаєм і Японією з приводу майбутнього Тайваню. Раніше цього місяця японські офіційні особи заявили, що будь-які потенційні військові дії проти Тайваню будуть зустрінуті силою з боку Японії, що, за словами Китаю, є "переходом червоної межі".

"З огляду на те, що відбувається, для нас ще важливіше спільно захистити перемогу у Другій світовій війні", — заявили китайські офіційні особи.

У повідомленні, опублікованому в Truth Social у понеділок вдень, Трамп повідомив, що Сі запросив його відвідати Пекін у квітні, на що той відповів згодою і запросив голову КНР приєднатися до нього в державному візиті пізніше цього року.

"Ми погодилися, що важливо часто спілкуватися, і я з нетерпінням чекаю цього", — написав він. На початку листопада Трамп заявляв, що Китай нібито "усвідомлює" ризики вторгнення на Тайвань, але так і не сказав, які санкції підготував для Пекіна.

Раніше Фокус писав, що Китай намітив для себе не тільки війну на Тайвані, а й війну в Росії.

При цьому військові у Великій Британії впевнені, що Китай стежить за всіма, хто купує китайські авто.