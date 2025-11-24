"Продуктивный" разговор: Трамп и Си обсудили "возвращение" Тайваня Китаю

Китайские СМИ уже опубликовали сообщение Си Цзиньпина, который заявил, что "разъяснил" принципиальную позицию Китая по тайваньскому вопросу Трампу. На что американский президент назвал своего китайского коллегу "выдающимся лидером".

По словам Трампа и МИД Китая, президент США утром 24 ноября провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином о торговле, войне в Украине и отношениях с Тайванем. И Китай уже подробно разъяснил о чем шла речь. Фокус собрал все, что известно.

Согласно заявлению Министерства иностранных дел Китая, в ходе телефонного разговора оказалось, что "США понимают, насколько важен тайваньский вопрос для Китая".

А официальное китайское издание "Синьхуа" цитирует Си, который в беседе с Дональдом Трампом разъяснил принципиальную позицию Китая по тайваньскому вопросу, подчеркнув, что возвращение Тайваня Китаю является важным элементом послевоенного мирового порядка.

"Китай и США бок о бок боролись с фашизмом и милитаризмом, и теперь им следует сообща защищать достижения Победы во Второй мировой войне", - сообщил Си.

Также китайские СМИ цитируют президента Трампа, который заявил, что "председатель Си Цзиньпин — выдающийся лидер".

Трамп сказал, что его встреча с председателем Си Цзиньпином в Пусане была очень приятной, и что он полностью разделяет взгляды председателя Си Цзиньпина на двусторонние отношения.

"Обе стороны в полной мере реализуют важный консенсус, достигнутый на встрече в Пусане. Трамп добавил, что Китай сыграл решающую роль в победе во Второй мировой войне, и США понимают важность тайваньского вопроса для Китая", - сказано в сообщении.

Также Си и Трамп обсудили войну в Украине, которую китайские СМИ называют "украинским кризисом".

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира, и надеется, что "все стороны продолжат сглаживать разногласия и как можно скорее достигнут справедливого, прочного и обязывающего мирного соглашения, которое устранит корень кризиса".

Переговоры между США и КНР проходят на фоне растущей напряженности между Китаем и Японией по поводу будущего Тайваня. Ранее в этом месяце японские официальные лица заявили, что любые потенциальные военные действия против Тайваня будут встречены силой со стороны Японии, что, по словам Китая, является "переходом красной черты".

"Учитывая происходящее, для нас еще важнее совместно защитить победу во Второй мировой войне", — заявили китайские официальные лица.

В сообщении, опубликованном в Truth Social в понедельник днем, Трамп сообщил, что Си пригласил его посетить Пекин в апреле, на что тот ответил согласием и пригласил председателя КНР присоединиться к нему в государственном визите позднее в этом году.

"Мы согласились, что важно часто общаться, и я с нетерпением жду этого", — написал он. В начале ноября Трамп заявлял, что Китай якобы "осознает" риски вторжения на Тайвань, но так и не сказал, какие санкции подготовил для Пекина.

