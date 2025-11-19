У машин есть уши: военным запрещают обсуждать в авто секретную информацию из-за китайских шпионов

Соответствующее распоряжение выпустили в Минобороны Великобритании. Британским военнослужащим приказано не обсуждать в транспортных средствах конфиденциальную военную информацию из-за опасений, что китайцы подслушивают все их разговоры.

Предупреждения были размещены на приборных панелях сотен официальных транспортных средств, используемых в Великобритании и за рубежом. Эти автомобили и фургоны, принадлежащие так называемому "белому флоту", используются для перевозки войск и техники на учения вокруг военных баз, а также для выполнения вспомогательных задач, сообщает Daily Mail.

Предупреждения на наклейках гласят: "Устройства MOD не подключать к транспортному средству" и "Избегайте разговоров на уровне, превышающем "ОФИЦИАЛЬНО" в транспортном средстве". Слово "официально" указывает на уровень безопасности информации.

В 2023 году в автомобиле британского правительства, которым, как предполагается, пользовался тогдашний премьер-министр Риши Сунак , было обнаружено китайское следящее устройство, что вызвало опасения по поводу национальной безопасности.

Відео дня

В машине Риши Сунака нашли китайское шпионское оборудование Фото: Скриншот

После обнаружения вируса был принят ряд новых мер безопасности. Сотрудники министерств прошли проверку на наличие связей с Россией и Китаем, а кабинет министров рекомендовал министрам отключать китайские устройства от основных компьютерных сетей. Министерство обороны уже запретило китайские электромобили на секретных военных объектах.

Возникли опасения, что Пекин начал глобальную операцию по выявлению служебных транспортных средств, оснащенных китайским программным обеспечением, таким как устройства GPS и электродвигатели.

Китайцы могут следить за военными через авто

По последним данным, в автопарке Минобороны Великобритании насчитывается 745 электромобилей и 1414 гибридных автомобилей, в которых теперь нельзя говорить о чем-либо секретном.

Вчера представитель Консервативной партии по вопросам обороны Марк Франсуа заявил: "Наконец-то некоторые части нашего правительства серьезно отнеслись к угрозе китайского шпионажа".

"Нам также стоит поучиться у США, где действуют гораздо более строгие ограничения на китайские автомобили и комплектующие. В наше время неосторожные слова, безусловно, стоят жизней", - заявил он.

Представитель Министерства обороны заявил: "Как и ожидала общественность, у нас имеются рекомендации по безопасности для защиты наших систем и информации. Эта политика распространяется на все гражданские транспортные средства, сдаваемые в аренду Министерством обороны, а не только на электрические ".

Напомним, ранее Фокус писал, что электромобили китайского производства, такие как BYD, GWM, Omoda и Jaecoo, становятся все более популярными в Великобритании. Но министр обороны лорд Коукер, пэр Лейбористской партии, сообщил, что на военных объектах действуют строгие правила в отношении электромобилей. "Китайцев" запрещено парковать у военных объектов.

А тем временем в Лондоне разгорелся скандал из-за нового посольства Китая. Там обнаружили "шпионские" подземелья. А еще оно находится слишком близко к Парламенту.