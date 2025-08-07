Под посольством Китая в Лондоне обнаружили "шпионские подземелья" и требуют объяснений (фото)

Китай призывают объяснить, что за "секретный подвал" обнаружен под его огромным дипломатическим учреждением, которое планируют построить прямо напротив Лондонского Тауэра. США и страны ЕС призывают Великобританию заморозить план постройки, иначе в центре Лондона появится "университет шпионов", как считают службы разведки.

Related video

Министр жилищного строительства Великобритании Анджела Рейнер потребовала от Китая объяснить, почему Пекин отредактировал чертежи своего "мега-посольства". Британцы опасаются, что подвальные помещения дипломатического представительства, которое хотят разместить в здании бывшего Королевского монетного двора могут быть преобразованы в "шпионские подземелья", пишет Daily Mail.

Сейчас здание бывшего монетного двора стоит закрытым Фото: Соцсети

Рейнер дала Пекину две недели на то, чтобы предоставить неотредактированные планы.

Если Китай этого не сделает, заместитель премьер-министра поручил Рейнер "точно и всесторонне определить" скрытые на планах части здания и объяснить, почему план подвала и других помещений комплекса Королевского монетного двора оказался "серым". Также "серыми" оказались и другие объекты посольского комплекса — включая здание культурного обмена и здание самого посольства.

В письме Рейнер требует предоставить дополнительную информацию для того, чтобы "министр жилищного строительства могла принять законное решение о том, разрешать ли строительство объекта", и добавлялось, что "никакое мнение пока не сформировано".

Скандал вокруг посольства Китая в Лондоне

Новое посольство, если оно будет построено, разместится напротив Лондонского Тауэра, в здании бывшего Королевского монетного двора, и станет крупнейшим посольством Китая в Европе.

Китай хочет разместить свое посольство в здании бывшего Монетного двора Фото: Daily Mail

Критики опасаются, что сайт станет центром активизации шпионских операций и может быть использован для преследования китайских диссидентов.

США уже выразили "глубокую обеспокоенность" по поводу проекта посольства КНР, поскольку оно будет размещено рядом с лондонским Сити, где расположены некоторые из крупнейших мировых финансовых учреждений. Депутаты парламента Нидерландов также выразили аналогичную обеспокоенность.

В 2018 году правительство Великобритании продало этот объект Китаю за 255 миллионов фунтов стерлингов.

Окончательное решение о разрешении строительства посольства будет принято к сентябрю.

Планы того, как будет выглядеть новое посольство Китая в Лондоне Фото: Соцсети

Планы того, как будет выглядеть новое посольство Китая в Лондоне Фото: Соцсети

Это произошло после того, как дипломатические источники предупредили журналистов, что в новом посольстве будут размещены более 200 сотрудников китайской разведки.

Источник сообщил: "По сути, в самом центре города появится кампус студенческого типа для шпионов. И эти шпионские подземелья настолько глубоки, что чувствительные кабели находятся практически на уровне головы".

Планы посольства Китая предусматривают освобождение отдела "культурного обмена" от "инспекции и проверки" со стороны властей Великобритании.

Но в службе безопасности США заявили, что "культурные интересы/обмен" — это "эвфемизм для обозначения служб разведки и безопасности", добавив, что именно туда "они часто запихивают своих сотрудников службы безопасности и разведки, среди прочих дипломатов".

План строительства посольства рядом с Тауэром был заблокирован предыдущим правительством после того, как британские спецслужбы и Скотланд-Ярд выступили против него на том основании, что проходящие поблизости конфиденциальные кабели передачи данных могут быть уязвимы для атак китайских шпионов.

Скандал вокруг нового посольства Китая в Лондоне

Бывший лидер консерваторов Иэн Данкан Смит заявил: "Повсюду огромные посольства... Поддерживаемые китайским государством транснациональные репрессии в отношении тех, кто бежал из китайского государства или критикует его, резко усиливаются. Все просто: чем больше посольство, тем больше шпионов и тем больше репрессий".

Китай отверг утверждения о том, что посольство может быть центром шпионажа.

Напомним, ранее два ведущих американских аналитических центра по нацбезопасности предупредили, что в США находится целая "теневая армия" китайских шпионов. И представили несколько сценариев того, как будет развиваться ситуация в США, если спящие агенты Китая "проснуться" и начнут серию диверсий, чтобы парализовать страну.

А постоянный представитель Соединенных Штатов Америки в НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Китай ведет прокси-войну руками России, чтобы занять США и союзников войной РФ против Украины.