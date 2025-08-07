Під посольством Китаю в Лондоні виявили "шпигунські підземелля" і вимагають пояснень (фото)

Китай закликають пояснити, що за "секретний підвал" виявлено під його величезною дипломатичною установою, яку планують побудувати прямо навпроти Лондонського Тауера. США і країни ЄС закликають Велику Британію заморозити план будівництва, інакше в центрі Лондона з'явиться "університет шпигунів", як вважають служби розвідки.

Related video

Міністр житлового будівництва Великої Британії Анджела Рейнер зажадала від Китаю пояснити, чому Пекін відредагував креслення свого "мега-посольства". Британці побоюються, що підвальні приміщення дипломатичного представництва, яке хочуть розмістити в будівлі колишнього Королівського монетного двору, можуть бути перетворені на "шпигунські підземелля", пише Daily Mail.

Зараз будівля колишнього монетного двору стоїть зачиненою Фото: Соцсети

Рейнер дала Пекіну два тижні на те, щоб надати невідредаговані плани.

Якщо Китай цього не зробить, заступник прем'єр-міністра доручив Рейнеру "точно і всебічно визначити" приховані на планах частини будівлі і пояснити, чому план підвалу та інших приміщень комплексу Королівського монетного двору виявився "сірим". Також "сірими" виявилися й інші об'єкти посольського комплексу — включно з будівлею культурного обміну та будівлею самого посольства.

У листі Рейнер вимагає надати додаткову інформацію для того, щоб "міністр житлового будівництва могла ухвалити законне рішення щодо того, чи дозволяти будівництво об'єкту", і додавалось, що "жодної думки поки що не сформовано".

Скандал навколо посольства Китаю в Лондоні

Нове посольство, якщо його побудують, розміститься навпроти Лондонського Тауера, у будівлі колишнього Королівського монетного двору, і стане найбільшим посольством Китаю в Європі.

Китай хоче розмістити своє посольство в будівлі колишнього Монетного двору Фото: Daily Mail

Критики побоюються, що сайт стане центром активізації шпигунських операцій і може бути використаний для переслідування китайських дисидентів.

США вже висловили "глибоке занепокоєння" з приводу проєкту посольства КНР, оскільки воно буде розміщене поруч із лондонським Сіті, де розташовані деякі з найбільших світових фінансових установ. Депутати парламенту Нідерландів також висловили аналогічну стурбованість.

У 2018 році уряд Великої Британії продав цей об'єкт Китаю за 255 мільйонів фунтів стерлінгів.

Остаточне рішення про дозвіл будівництва посольства буде ухвалено до вересня.

Плани того, який вигляд матиме нове посольство Китаю в Лондоні Фото: Соцсети

Плани того, який вигляд матиме нове посольство Китаю в Лондоні Фото: Соцсети

Це сталося після того, як дипломатичні джерела попередили журналістів, що в новому посольстві буде розміщено понад 200 співробітників китайської розвідки.

Джерело повідомило: "По суті, в самому центрі міста з'явиться кампус студентського типу для шпигунів. І ці шпигунські підземелля настільки глибокі, що чутливі кабелі розташовані практично на рівні голови".

Плани посольства Китаю передбачають звільнення відділу "культурного обміну" від "інспекції та перевірки" з боку влади Великої Британії.

Але в службі безпеки США заявили, що "культурні інтереси/обмін" — це "евфемізм для позначення служб розвідки і безпеки", додавши, що саме туди "вони часто запихають своїх співробітників служби безпеки і розвідки, серед інших дипломатів".

План будівництва посольства поруч із Тауером був заблокований попереднім урядом після того, як британські спецслужби і Скотланд-Ярд виступили проти нього на тій підставі, що конфіденційні кабелі передавання даних, які проходять поблизу, можуть бути вразливими для атак китайських шпигунів.

Скандал навколо нового посольства Китаю в Лондоні

Колишній лідер консерваторів Іен Данкан Сміт заявив: "Всюди величезні посольства... Підтримувані китайською державою транснаціональні репресії щодо тих, хто втік із китайської держави або критикує її, різко посилюються. Усе просто: що більше посольство, то більше шпигунів і то більше репресій".

Китай відкинув твердження про те, що посольство може бути центром шпигунства.

Нагадаємо, раніше два провідні американські аналітичні центри з нацбезпеки попередили, що в США перебуває ціла "тіньова армія" китайських шпигунів. І представили кілька сценаріїв того, як розвиватиметься ситуація в США, якщо сплячі агенти Китаю "прокинуться" і почнуть серію диверсій, щоб паралізувати країну.

А постійний представник Сполучених Штатів Америки в НАТО Метью Вітакер заявив, що Китай веде проксі-війну руками Росії, щоб зайняти США і союзників війною РФ проти України.