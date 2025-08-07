Підтримайте нас RU
Світ

Під посольством Китаю в Лондоні виявили "шпигунські підземелля" і вимагають пояснень (фото)

китайське посольство в лондоні
Китай підозрюють, що у своєму новому посольстві він влаштує "університет для шпигунів" | Фото: Соцсети

Китай закликають пояснити, що за "секретний підвал" виявлено під його величезною дипломатичною установою, яку планують побудувати прямо навпроти Лондонського Тауера. США і країни ЄС закликають Велику Британію заморозити план будівництва, інакше в центрі Лондона з'явиться "університет шпигунів", як вважають служби розвідки.

Міністр житлового будівництва Великої Британії Анджела Рейнер зажадала від Китаю пояснити, чому Пекін відредагував креслення свого "мега-посольства". Британці побоюються, що підвальні приміщення дипломатичного представництва, яке хочуть розмістити в будівлі колишнього Королівського монетного двору, можуть бути перетворені на "шпигунські підземелля", пише Daily Mail.

посольство Китаю в Лондоні
Зараз будівля колишнього монетного двору стоїть зачиненою
Фото: Соцсети

Рейнер дала Пекіну два тижні на те, щоб надати невідредаговані плани.

Якщо Китай цього не зробить, заступник прем'єр-міністра доручив Рейнеру "точно і всебічно визначити" приховані на планах частини будівлі і пояснити, чому план підвалу та інших приміщень комплексу Королівського монетного двору виявився "сірим". Також "сірими" виявилися й інші об'єкти посольського комплексу — включно з будівлею культурного обміну та будівлею самого посольства.

У листі Рейнер вимагає надати додаткову інформацію для того, щоб "міністр житлового будівництва могла ухвалити законне рішення щодо того, чи дозволяти будівництво об'єкту", і додавалось, що "жодної думки поки що не сформовано".

Скандал навколо посольства Китаю в Лондоні

Нове посольство, якщо його побудують, розміститься навпроти Лондонського Тауера, у будівлі колишнього Королівського монетного двору, і стане найбільшим посольством Китаю в Європі.

посольство Китаю в Лондоні
Китай хоче розмістити своє посольство в будівлі колишнього Монетного двору
Фото: Daily Mail

Критики побоюються, що сайт стане центром активізації шпигунських операцій і може бути використаний для переслідування китайських дисидентів.

США вже висловили "глибоке занепокоєння" з приводу проєкту посольства КНР, оскільки воно буде розміщене поруч із лондонським Сіті, де розташовані деякі з найбільших світових фінансових установ. Депутати парламенту Нідерландів також висловили аналогічну стурбованість.

У 2018 році уряд Великої Британії продав цей об'єкт Китаю за 255 мільйонів фунтів стерлінгів.

Остаточне рішення про дозвіл будівництва посольства буде ухвалено до вересня.

посольство Китаю в Лондоні
Плани того, який вигляд матиме нове посольство Китаю в Лондоні
Фото: Соцсети
посольство Китаю в Лондоні
Плани того, який вигляд матиме нове посольство Китаю в Лондоні
Фото: Соцсети

Це сталося після того, як дипломатичні джерела попередили журналістів, що в новому посольстві буде розміщено понад 200 співробітників китайської розвідки.

Джерело повідомило: "По суті, в самому центрі міста з'явиться кампус студентського типу для шпигунів. І ці шпигунські підземелля настільки глибокі, що чутливі кабелі розташовані практично на рівні голови".

Плани посольства Китаю передбачають звільнення відділу "культурного обміну" від "інспекції та перевірки" з боку влади Великої Британії.

Але в службі безпеки США заявили, що "культурні інтереси/обмін" — це "евфемізм для позначення служб розвідки і безпеки", додавши, що саме туди "вони часто запихають своїх співробітників служби безпеки і розвідки, серед інших дипломатів".

План будівництва посольства поруч із Тауером був заблокований попереднім урядом після того, як британські спецслужби і Скотланд-Ярд виступили проти нього на тій підставі, що конфіденційні кабелі передавання даних, які проходять поблизу, можуть бути вразливими для атак китайських шпигунів.

Скандал навколо нового посольства Китаю в Лондоні

Колишній лідер консерваторів Іен Данкан Сміт заявив: "Всюди величезні посольства... Підтримувані китайською державою транснаціональні репресії щодо тих, хто втік із китайської держави або критикує її, різко посилюються. Усе просто: що більше посольство, то більше шпигунів і то більше репресій".

Китай відкинув твердження про те, що посольство може бути центром шпигунства.

Нагадаємо, раніше два провідні американські аналітичні центри з нацбезпеки попередили, що в США перебуває ціла "тіньова армія" китайських шпигунів. І представили кілька сценаріїв того, як розвиватиметься ситуація в США, якщо сплячі агенти Китаю "прокинуться" і почнуть серію диверсій, щоб паралізувати країну.

А постійний представник Сполучених Штатів Америки в НАТО Метью Вітакер заявив, що Китай веде проксі-війну руками Росії, щоб зайняти США і союзників війною РФ проти України.