Тіньова армія, яка може знищити США: агенти Китаю готові до війни у Штатах

Два провідні американські аналітичні центри з нацбезпеки представили кілька сценаріїв того, як розвиватиметься ситуація в США, якщо сплячі агенти Китаю "прокинуться" і почнуть серію диверсій, щоб паралізувати країну.

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Шандор Фабіан з Інституту сучасної війни та Іен Мітч з корпорації RAND малюють жахливу картину зростаючої мережі китайських агентів, які часто видають себе за студентів і бізнесменів, що працюють на території США. Вони вважають, що ця "тіньова" армія чекає сигналу з Пекіна, щоб ввергнути США в хаос, пише Daily Mail.

Один зі сценаріїв передбачає цілий комплекс, здавалося б, не пов'язаних між собою подій, які зрештою призводять до паніки та людських жертв: головний аеропорт Атланти зупинився через дрони, які кружляли в небі, за кілька годин Чикаго занурився в темряву після того, як на електропідстанції сталася пожежа. Потім расистський мем у TikTok стає причиною масової стрілянини в Міннесоті, кібератака на короткий час блокує біржу Nasdaq, а озброєні іммігранти штурмують прикордонний пост Ігл-Пас у Техасі. У звітах аналітичних центрів з національної безпеки США вказано вразливість Сполучених Штатів, які, найімовірніше, стануть першими цілями агентів КНР.

Китайські агенти роками перебувають у США

Агенти Китаю вже багато років перебувають у США, придушуючи дисидентів серед китайської діаспори. Але, як попереджають аналітики, ця "секретна армія" може бути перенаправлена на акти саботажу, якщо стосунки між США та Китаєм погіршаться.

Китай роками впроваджував сплячих агентів у США Фото: Getty Images

"Способи, якими Китай може завдати серйозної фізичної та психологічної шкоди території та населенню США в разі війни, обмежені тільки уявою Пекіна", — каже Шандор Фабіан, колишній командос.

Федеральний уряд США стикається з тим, що американське суспільство являє собою "порохову бочку расових і політичних розбіжностей", яку готові підпалити іноземні агенти.

У звітах міститься настійний заклик до посилення заходів безпеки на електростанціях, в аеропортах, центрах оброблення даних та інших потенційних цілях, а також до збільшення кількості співробітників розвідки для протидії зростаючій загрозі.

Посольство Китаю у Вашингтоні у своїй заяві повідомило, що ці звіти є "безпідставними і зловмисними наклепницькими атаками", заявивши, що Пекін прихильний до "мирного розвитку" і не втручається у справи інших країн.

Але Фабіан і Мітч не припускають повномасштабної війни із застосуванням ядерної зброї між США і Китаєм. Але коли КНР вирішить напасти на Тайвань, то логічно буде відвернути увагу Вашингтона на проблеми на території США, авторство яких Китай заперечуватиме.

Відносини між Китаєм і США загострилися

Повідомлення надходять на тлі загострення напруженості між двома економічними гігантами і достовірних повідомлень про те, що голова КНР Сі Цзіньпін наказав своїм військам бути готовими до вторгнення на Тайвань до 2027 року.

Побоювання з приводу таємних операцій на території США сягнули апогею в червні, коли китайській дослідниці з Мічигану та її бойфренду висунули звинувачення в контрабанді біологічного патогена, що знищує посіви, до США.

Юньцин Цзянь звинувачують в агротероризмі

Гриб Fusarium graminearum класифікується в науковій літературі як зброя агротероризму. Юньцін Цзянь та її партнеру висунули звинувачення в контрабанді та наданні неправдивих свідчень слідчим. Директор ФБР Кеш Патель назвав це "протверезливим нагадуванням про те, що КПК цілодобово працює над впровадженням агентів і дослідників в американські установи".

Арешт Цзянь підняв тривожні питання про приблизно 280 000 китайських студентів, які навчаються в університетах США, і висвітлив низку шокуючих подій на території США, коріння яких можна простежити до Пекіна.

2024 року китайсько-американського вченого Шуцзюнь Вана було засуджено за те, що видавав себе за продемократичного активіста, а насправді збирав інформацію про дисидентів і передавав її Пекіну.

Жителю Нью-Йорка Ченю Цзіньпіну загрожує в'язниця за організацію підпільної поліцейської дільниці для китайського уряду на Мангеттені, у чому він визнав себе винним у грудні 2024 року.

Тим часом влада США зафіксувала десятки інцидентів, у яких громадяни Китаю, інколи видаючи себе за туристів, намагалися отримати доступ до військових баз та інших секретних об'єктів — можливо, для перевірки безпеки та розробки планів майбутніх атак.

Китайські туристи в США Фото: Wuhan

Крім того, китайські компанії роками скуповували сільськогосподарські землі у США у секретних військових об'єктів, що викликає побоювання, що ці покупки можуть бути використані для проведення військових операцій у майбутньому.

За останні роки американська влада вже без зайвого галасу розкрила десятки шпигунських мереж. Але експерти стверджують, що це лише вершина айсберга.

Якою буде гібридна війна Китаю проти США

Фабіан стверджує, що територія США набагато вразливіша, ніж більшість людей і політиків хочуть вірити. За його словами, кошмарних сценаріїв нескінченна безліч: від атак безпілотників і кіберсаботажу до організованих масових протестів і хаосу на кордоні.

Протести у США дуже легко спровокувати, вважають аналітики

Він малює тривожне майбутнє: майбутнє, в якому китайські агенти використовують глибокі розбіжності в американському суспільстві, перетворюють імміграційні потоки на зброю, руйнують критично важливу інфраструктуру і використовують соціальні мережі, щоб налаштовувати американців один проти одного.

Серед його найтривожніших передбачень:

Кібератаки на системи охорони здоров'я, фінансові мережі та електромережі, що спричиняють масову паніку і тривалі перебої в обслуговуванні.

Вторгнення безпілотників у райони військових баз та аеропортів із потенційною можливістю саботажу, спостереження або нанесення смертельних ударів.

Підставні особи і маніпульовані протести розпалюють расову і політичну напруженість, що може призвести до заворушень і громадянських заворушень.

Озброєна імміграція, що використовує масові міграційні потоки для придушення федеральних агентств, розпалювання політичного обурення і розпалювання насильства.

Маніпулювання соціальними мережами, включно з дипфейками, фейковими новинами і контрольованими з-за кордону алгоритмами, спрямованими на поділ американців і підрив національної єдності.

Обидва дослідники попереджають, що американські розвідувальні служби перевантажені. А Китай продовжує стверджувати, що все це наклеп. І в Пекіна "немає причин" для конфронтації з Вашингтоном.

Нагадаємо, раніше постійний представник Сполучених Штатів Америки в НАТО Метью Вітакер заявив, що Китай веде проксі-війну руками Росії, щоб зайняти США і союзників війною РФ проти України.

Також Китай почав будівництво найбільшої у світі гідроелектростанції Мотуо в Тибеті. Індія та Бангладеш упевнені, що велетенську греблю можна використати, як гідрозброю.