Теневая армия, которая может уничтожить США: агенты Китая готовы к войне в Штатах

Два ведущих американских аналитических центра по нацбезопасности представили несколько сценариев того, как будет развиваться ситуация в США, если спящие агенты Китая "проснуться" и начнут серию диверсий, чтобы парализовать страну.

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Шандор Фабиан из Института современной войны и Иэн Митч из корпорации RAND рисуют ужасающую картину растущей сети китайских агентов, часто выдающих себя за студентов и бизнесменов, работающих на территории США. Они считают, что эта "теневая" армия ждет сигнала из Пекина, чтобы ввергнуть США в хаос, пишет Daily Mail.

Один из сценариев предполагает целый комплекс, казалось бы несвязанных между собой событий, которые в итоге приводят к панике и людским жертвам: главный аэропорт Атланты остановился из-за кружащих в небе дронов, спустя несколько часов Чикаго погрузился во тьму после того, как на электроподстанции произошел пожар. Потом расистский мем в TikTok становится причиной массовой стрельбы в Миннесоте, кибератака на короткое время блокирует биржу Nasdaq, а вооруженные иммигранты штурмуют пограничный пост Игл-Пасс в Техасе. В отчетах аналитических центров по национальной безопасности США указаны уязвимость Соединенных Штатов, которые, скорей всего, станут первыми целями агентов КНР.

Китайские агенты годами находятся в США

Агенты Китая уже много лет находятся в США, подавляя диссидентов среди китайской диаспоры. Но, как предупреждают аналитики, эта "секретная армия" может быть перенаправлена на акты саботажа, если отношения между США и Китаем ухудшатся.

Китай годами внедрял спящих агентов в США Фото: Getty Images

"Способы, которыми Китай может нанести серьезный физический и психологический ущерб территории и населению США в случае войны, ограничены только воображением Пекина", — говорит Шандор Фабиан, бывший коммандос.

Федеральное правительство США сталкивается с тем, что американское общество представляет собой "пороховую бочку расовых и политических разногласий", которую готовы поджечь иностранные агенты.

В отчетах содержится настоятельный призыв к усилению мер безопасности на электростанциях, в аэропортах, центрах обработки данных и других потенциальных целях, а также к увеличению числа сотрудников разведки для противодействия растущей угрозе.

Посольство Китая в Вашингтоне в своем заявлении сообщило, что эти отчеты являются "беспочвенными и злонамеренными клеветническими атаками", заявив, что Пекин привержен "мирному развитию" и не вмешивается в дела других стран.

Но Фабиан и Митч не предполагают полномасштабной войны с применением ядерного оружия между США и Китаем. Но когда КНР решит напасть на Тайвань, то логично будет отвлечь внимание Вашингтона на проблемы на территории США, авторство которых Китай будет отрицать.

Отношения между Китаем и США накалились

Сообщения поступают на фоне обострения напряженности между двумя экономическими гигантами и достоверных сообщений о том, что председатель КНР Си Цзиньпин приказал своим войскам быть готовыми к вторжению на Тайвань к 2027 году.

Опасения по поводу тайных операций на территории США достигли апогея в июне, когда китайской исследовательнице из Мичигана и ее бойфренду были предъявлены обвинения в контрабанде биологического патогена, уничтожающего посевы, в США.

Юньцин Цзянь обвиняют в агротерроризме

Гриб Fusarium graminearum классифицируется в научной литературе как оружие агротерроризма. Юньцин Цзянь и ее партнеру были предъявлены обвинения в контрабанде и даче ложных показаний следователям. Директор ФБР Кэш Патель назвал это "отрезвляющим напоминанием о том, что КПК круглосуточно работает над внедрением агентов и исследователей в американские учреждения".

Арест Цзянь поднял тревожные вопросы о примерно 280 000 китайских студентов, обучающихся в университетах США, и высветил ряд шокирующих событий на территории США, корни которых можно проследить до Пекина.

В 2024 году китайско-американский ученый Шуцзюнь Ван был осужден за то, что выдавал себя за продемократического активиста, а на самом деле собирал информацию о диссидентах и передавал ее Пекину.

Жителю Нью-Йорка Чэню Цзиньпину грозит тюрьма за организацию подпольного полицейского участка для китайского правительства на Манхэттене, в чем он признал себя виновным в декабре 2024 года.

Тем временем власти США зафиксировали десятки инцидентов, в которых граждане Китая, иногда выдавая себя за туристов, пытались получить доступ к военным базам и другим секретным объектам — возможно, для проверки безопасности и разработки планов будущих атак.

Китайские туристы в США Фото: China Daily

Кроме того, китайские компании годами скупали сельскохозяйственные земли в США у секретных военных объектов, что вызывает опасения, что эти покупки могут быть использованы для проведения военных операций в будущем.

За последние годы американские власти уже без лишнего шума раскрыли десятки шпионских сетей. Но эксперты утверждают, что это лишь вершина айсберга.

Какой будет гибридная война Китая против США

Фабиан утверждает, что территория США гораздо более уязвима, чем большинство людей и политиков хотят верить. По его словам, кошмарных сценариев бесконечное множество: от атак беспилотников и киберсаботажа до организованных массовых протестов и хаоса на границе.

Протесты в США очень легко спровоцировать, считают аналитики

Он рисует тревожное будущее: будущее, в котором китайские агенты используют глубокие разногласия в американском обществе, превращают иммиграционные потоки в оружие, разрушают критически важную инфраструктуру и используют социальные сети, чтобы настраивать американцев друг против друга.

Среди его самых тревожных предсказаний:

Кибератаки на системы здравоохранения, финансовые сети и электросети, вызывающие массовую панику и длительные перебои в обслуживании.

Вторжения беспилотников в районы военных баз и аэропортов с потенциальной возможностью саботажа, наблюдения или нанесения смертельных ударов.

Подставные лица и манипулируемые протесты разжигают расовую и политическую напряженность, что может привести к беспорядкам и гражданским волнениям.

Вооруженная иммиграция, использующая массовые миграционные потоки для подавления федеральных агентств, разжигания политического возмущения и разжигания насилия.

Манипулирование социальными сетями, включая дипфейки, фейковые новости и контролируемые из-за рубежа алгоритмы, направленные на разделение американцев и подрыв национального единства.

Оба исследователя предупреждают, что американские разведывательные службы перегружены. А Китай продолжает утверждать, что все это клевета. И у Пекина "нет причин" для конфронтации с Вашингтоном.

Напомним, ранее постоянный представитель Соединенных Штатов Америки в НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Китай ведет прокси-войну руками России, чтобы занять США и союзников войной РФ против Украины.

Также Китай начал строительство крупнейшей в мире гидроэлектростанции Мотуо в Тибете. Индия и Бангладеш уверены, что гигантскую плотину можно использовать, как гидрооружие.