Китай строит крупнейшую в мире плотину, которая может уничтожить половину Индии

Гигантская плотина Мотуо станет крупнейшей в мире. Но Индия опасается, что КНР создает "водяную бомбу замедленного действия". Строят плотину, которую уже в Китае называют "проектом века" в отдаленном районе Тибета.

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Премьер Госсовета КНР Ли Цян официально запустил проект строительства гидроэлектростанции Мотуо на церемонии в отдаленной тибетской деревне 21 июля. Пять каскадных гидроэлектростанций будут установлены вдоль изгиба реки Ярлунг Зангпо, протекающей вокруг горы Намчабарва, при этом в скале будут пробурены туннели, через которые будет подаваться вода в турбины. Стоить этот проект будет примерно 1,2 триллиона юаней или 124 миллиарда фунтов стерлингов, пишет Daily Mail.

Плотина Мотуо будет производить 300 миллиардов киловатт-часов электроэнергии — это более чем в три раза превышает выработку электроэнергии плотины "Три ущелья" в центральной части Китая, которая в настоящее время является крупнейшей в мире.

Сброс воды на плотине "Три ущелья"

Но река Ярлунг Зангпо протекает по территории индийских штатов Аруначал-Прадеш и Амман, а затем в Бангладеш, образуя реки Сианг, Брахмапутра и Джамна.

Эти водные пути являются источником жизненной силы цивилизации в одном из самых плодородных и густонаселенных регионов мира.

Чиновники Индии и Бангладеш бьют тревогу, утверждая, что новая плотина фактически предоставит Китаю возможность контролировать и ограничивать поток воды через границу — в противном случае это может вызвать разрушительные наводнения.

Плотина Мотуо станет крупнейшей в мире Фото: Скриншот

Главный министр Аруначал-Прадеша Пема Ханду заявил, что реки Сианг и Брахмапутра могут "значительно пересохнуть" после завершения строительства плотины, и назвал проект "экзистенциальной угрозой нашему существованию".

"Проблема в том, что Китаю нельзя доверять. Никто не знает, что они могут сделать", — сказал он, предупредив, что Пекин может использовать плотину для создания "водяной бомбы" во время войны и использовать ее, как "гидрооружие".

"Предположим, что плотина будет построена и они внезапно сбросят воду, весь наш пояс Сианг будет уничтожен", — предупредил Ханду.

Акции China Energy Engineering, ведущего подрядчика проекта, подскочили на 51% после состоявшейся вчера церемонии открытия, при этом акции Power China и Huaxin Cement также продемонстрировали заметный рост.

МИД Китая заявил, что плотина сыграет важную роль в достижении Пекином цели — нулевого уровня выбросов к 2060 году. Ранее в Китае отклонили жалобы индийских властей на рост загрязнения реки Сианг в результате других проектов и заявили, что у Пекина есть "законное право" построить плотину на Ярлунг Зангпо.

Ни Китай, ни Индия не являются участниками Водной конвенции — договора ООН, обеспечивающего правовую и нормативную базу для защиты и управления трансграничными поверхностными и подземными водами.

Это означает, что Пекин не обязан контролировать уровень воды и не несет ответственности за обеспечение рек ниже по течению достаточным количеством воды для поддержания своей экономической деятельности, сельского хозяйства и водной флоры и фауны.

На Индию приходится около 17 процентов населения мира, однако страна имеет доступ лишь к 4 процентам своих ресурсов пресной воды.

Войны за воду в мире

Новая плотина Китая и приостановка Индией Договора по водам Инда — это лишь последние примеры бесчисленных способов, с помощью которых контроль над потоком самого жизненно важного ресурса в мире может быть использован в качестве инструмента воздействия во внешней политике или орудия войны.

Плотина Мотуо может стать мощным гидрооружием против Индии

Тихоокеанский институт сообщил, что только в 2023 году число случаев насилия, связанного с водой, в мире возросло более чем на 50 процентов, поскольку и государства, и негосударственные субъекты осознали преимущества, которые предоставляет вода.

При этом в мире существует надежной правовой базы, которая четко классифицировала бы манипулирование водными потоками с целью принуждения государств или причинения вреда гражданскому населению как военное преступление.

Однако многие утверждают, что преднамеренное использование воды в качестве оружия должно повлечь за собой реальные последствия — от международных санкций до судебного преследования и возмещения ущерба, — чтобы не допустить ее превращения в механизм современных конфликтов.

Между тем, предыдущие китайские проекты по строительству мегаплотин оказались разрушительными для местного населения и водного биоразнообразия.

Плотина "Три ущелья", строительство которой было завершено в 2012 году на реке Янцзы, создала огромное искусственное водохранилище и привела к перемещению 1,4 миллиона жителей выше по течению. Плотина Мотуо повлияет на жизнь Тибета и его жителей.

Напомним, гигантская плотина "Три ущелья" в Китае настолько велика, что влияет на вращение нашей планеты Земля.

Также стало известно, что целая страна готовится к миграции. Жители островного государства Тувалу вынуждены переезжать в Австралию, потому что их остров буквально уходит по воду.