Целая страна готовится к миграции: граждане тихоокеанского государства больше не могут там жить

Жители тихоокеанского острова получат первую в своем роде миграционную визу. Более 5 тыс. человек вынуждены покинуть свои дома из-за изменения климата.

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Прием заявок от жителей Тувалу начался в начале этого лета, и по состоянию на середину июля было подано уже 5157 заявок. Согласно соглашению жители тихоокеанского острова могут переезжать в Австралию, пишет LiveScience.

“Это первое в мире соглашение подобного рода, предоставляющее возможность достойной мобильности в условиях усугубляющегося воздействия климата”, - заявили в австралийском правительстве.

Такое решение было принято из-за разрушительного влияния меняющегося климата Земли на безопасность и благополучие целых стран, особенно в Тихоокеанском регионе.

Острова Тувалу находится между Австралией и Гавайями в южной части Тихого океана. Эта небольшая страна располагается на девяти островах, которые окружены коралловыми рифами. Самая высокая точка Тувалу находится на высоте 4,5 м над уровнем моря, но в среднем, высота страны составляет всего 2 м над уровнем моря. Такое расположение делает Тувалу почти беззащитным перед наводнениями, штормовыми нагонами и в целом перед повышением уровнем моря, вызванным изменением климата.

Уже несколько лет назад уровень моря вокруг островов был на 15 см выше, чем 30 лет назад. Проведенные исследования показали, что к 2050 году большая часть островов государства Тувалу окажется ниже уровня прилива.

Такой подъем уровня моря грозит и водоснабжению на острове, потому как морская вода, рано или поздно, проникнет в водоносные горизонты. Дело в том, что морская вода продвигается все дальше вглубь страны.

Жителя Тувалу уже приходится поднимать свои посевы повыше над землей, чтобы хоть как-то контролировать соленость почвы, говорит , тувалуский докторант по изменению климата в Мельбурнском университете в Австралии Батетеба Аселу.

Для того, чтобы спасти народ Тувалу был разработан договор о союзе Тувалу с Австралией. Этот документ стал первой запланированной миграцией целой страны. Он дает жителям Тувалу право жить, работать и учиться в Австралии, имея такой же доступ к медицинским услугам и образования, как и граждане Австралии. Владельцы такой визы также не обязаны навсегда переезжать в Австралию и могут возвращаться домой столько, сколько пожелают.

“Это потенциально прецедент, первый в мире случай, когда миграционный путь напрямую связан с изменением климата и повышением уровня моря”, — заявил изданию Уэсли Морган, научный сотрудник Института климатических рисков и мер реагирования при Университете Нового Южного Уэльса.

Он не исключает, что в будущем Австралия может заключить подобные договоры с жителями других островных государств Тихого океана.

Ожидается, что к концу 2025 года первые мигранты из Тувалу уже поселятся в Австралии. Ограничение, которое не позволяет мигрировать более 280 людям призвано предотвратить массовую утечку специалистов и экономические трудности для Тувалу. Это приблизительно равно 4% населения страны, которое будет покидать Тувалу каждый год. Если в долгосрочной перспективе цифры останутся примерно такими же, и люди не вернутся домой, то через 10 лет страну покинет почти 40% жителей Тувалу.

Напомним, найдена причина неожиданного ускорения потепления Земли - подозревают чистый воздух Китая. Примерно с 2010 года глобальное потепление планеты лишь набирает обороты и причины такого ускорения до сих пор не ясны. Этот вопрос остается одним из важнейших в современной климатологии и ученые считают, что приблизились к разгадке.