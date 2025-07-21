Ціла країна готується до міграції: громадяни тихоокеанської держави більше не можуть там жити

Жителі тихоокеанського острова отримають першу у своєму роді міграційну візу. Понад 5 тис. осіб змушені покинути свої домівки через зміну клімату.

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Прийом заявок від жителів Тувалу розпочався на початку цього літа, і станом на середину липня було подано вже 5157 заявок. Згідно з угодою жителі тихоокеанського острова можуть переїжджати до Австралії, пише LiveScience.

"Це перша у світі угода такого роду, що надає можливість гідної мобільності в умовах посилення впливу клімату", — заявили в австралійському уряді.

Таке рішення ухвалили через руйнівний вплив мінливого клімату Землі на безпеку і благополуччя цілих країн, особливо в Тихоокеанському регіоні.

Острови Тувалу розташовані між Австралією і Гаваями в південній частині Тихого океану. Ця невелика країна розташовується на дев'яти островах, які оточені кораловими рифами. Найвища точка Тувалу розташована на висоті 4,5 м над рівнем моря, але в середньому, висота країни становить всього 2 м над рівнем моря. Таке розташування робить Тувалу майже беззахисним перед повенями, штормовими наганами і загалом перед підвищенням рівнем моря, спричиненим зміною клімату.

Уже кілька років тому рівень моря навколо островів був на 15 см вищим, ніж 30 років тому. Проведені дослідження показали, що до 2050 року більша частина островів держави Тувалу опиниться нижче рівня припливу.

Такий підйом рівня моря загрожує і водопостачанню на острові, бо морська вода, рано чи пізно, проникне у водоносні горизонти. Річ у тім, що морська вода просувається все далі вглиб країни.

Жителям Тувалу вже доводиться піднімати свої посіви вище над землею, щоб хоч якось контролювати солоність ґрунту, каже, тувалуський докторант зі зміни клімату в Мельбурнському університеті в Австралії Батетеба Аселу.

Для того, щоб врятувати народ Тувалу був розроблений договір про союз Тувалу з Австралією. Цей документ став першою запланованою міграцією цілої країни. Він дає жителям Тувалу право жити, працювати та навчатися в Австралії, маючи такий самий доступ до медичних послуг та освіти, як і громадяни Австралії. Власники такої візи також не зобов'язані назавжди переїжджати до Австралії і можуть повертатися додому стільки, скільки забажають.

"Це потенційно прецедент, перший у світі випадок, коли міграційний шлях безпосередньо пов'язаний зі зміною клімату та підвищенням рівня моря", — заявив виданню Веслі Морган, науковий співробітник Інституту кліматичних ризиків і заходів реагування при Університеті Нового Південного Уельсу.

Він не виключає, що в майбутньому Австралія може укласти подібні договори з жителями інших острівних держав Тихого океану.

Очікується, що до кінця 2025 року перші мігранти з Тувалу вже оселяться в Австралії. Обмеження, яке не дозволяє мігрувати понад 280 людям, покликане запобігти масовому витоку фахівців і економічним труднощам для Тувалу. Це приблизно дорівнює 4% населення країни, яке залишатиме Тувалу щороку. Якщо в довгостроковій перспективі цифри залишаться приблизно такими самими, і люди не повернуться додому, то через 10 років країну покине майже 40% жителів Тувалу.

Нагадаємо, знайдено причину несподіваного прискорення потепління Землі — підозрюють чисте повітря Китаю. Приблизно з 2010 року глобальне потепління планети лише набирає обертів і причини такого прискорення досі не зрозумілі. Це питання залишається одним із найважливіших у сучасній кліматології і вчені вважають, що наблизилися до розгадки.