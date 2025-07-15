Знайдено причину несподіваного прискорення потепління Землі: підозрюють чисте повітря Китаю

Приблизно з 2010 року глобальне потепління планети лише набирає обертів і причини такого прискорення досі не зрозумілі. Це питання залишається одним із найважливіших у сучасній кліматології й вчені вважають, що наблизилися до розгадки.

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В останнє десятиліття світ зіткнувся з серією рекордно теплих років і причиною тому стало прискорення глобального потепління планети. Довгий час учені не розуміли, чому це відбувається насправді. Але нове дослідження підозрює, що справа в зниженні забруднення повітря, особливо в Китаї та Східній Азії, пише Science Alert.

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Зусилля з очищення повітря

У попередніх дослідженнях учені вже розглядали очищення повітря від викидів сірки, пов'язаних із судноплавством. Однак це очищення почалося лише 2020 року, а тому його вплив вважається занадто слабким, щоб пояснити прискорення глобального потепління.

Дослідники NASA припустили, що зміни в хмарному покриві можуть відігравати свою роль, або шляхом зменшення хмарності в тропіках, або над північною частиною Тихого океану. Однак один фактор все ще не був вивчений вченими достатньо — це вплив монументальних зусиль країн Східної Азії, зокрема й Китаю, у боротьбі із забрудненням повітря.

Занадто чисте повітря Китаю

Відомо, що з 2013 року викиди діоксиду сірки у Східній Азії вже скоротилися на 75%, до того ж зусилля з очищення набрали обертів якраз у той момент, коли глобальне потепління почало прискорюватися.

У новому дослідженні команда з Університету Редінга зосередилася на вивченні зв'язку між поліпшенням якості повітря у Східній Азії та глобальною температурою, спираючись на зусилля восьми груп фахівців з моделювання клімату по всьому світу.

Команда виявила, що забруднене повітря, мабуть, маскувало наслідки глобального потепління. Водночас чистіше повітря тепер може пролити світло на антропогенне глобальне потепління Землі.

Зазначимо, що забруднення повітря призводить не тільки до мільйонів передчасних смертей, а й також захищає планету від сонячного світла та радіації, а також охолоджує її. Забруднення повітря було настільки сильним, що за останнє століття стримувало антропогенне потепління на величину до 0,5 °C. Тепер з очищенням повітря, життєво важливим для здоров'я людини, ця штучна "парасолька" над планетою буквально зникає. У результаті Земля нагрівається швидше, ніж будь-коли раніше.

Моделювання процесу очищення

Під час дослідження вчені використовували 160 комп'ютерних симуляцій, заснованих на восьми моделях глобального клімату. Це дало змогу кількісно оцінити вплив забруднення повітря у Східній Азії на глобальну температуру і характер розподілу опадів.

Учені змоделювали процес очищення від забруднення, аналогічний до того, що відбувається в реальному світі з 2010 року, і виявили додаткове глобальне потепління приблизно на 0,07 °C. Хоча це невелике значення порівняно із загальним глобальним потеплінням приблизно на 1,3 °C з 1850 року, цього достатньо, щоб пояснити нещодавнє прискорення глобального потепління, особливо якщо виключити додаткові фактори, такі як:

річні коливання температури;

Ель-Ніньйо.

У результаті вчені дійшли висновку, що очищення повітря в Східній Азії справді є важливим фактором у прискоренні глобального потепління. Іншими факторами, що посилюють зміну клімату, вважаються:

зміна викидів у судноплавстві;

збільшення концентрації метану в атмосфері.

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