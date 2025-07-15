Найдена причина неожиданного ускорения потепления Земли: подозревают чистый воздух Китая

Примерно с 2010 года глобальное потепление планеты лишь набирает обороты и причины такого ускорения до сих пор не ясны. Этот вопрос остается одним из важнейших в современной климатологии и ученые считают, что приблизились к разгадке.

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В последнее десятилетие мир столкнулся с серией рекордно теплых лет и причиной тому стало ускорение глобального потепления планеты. Долгое время ученые не понимали, почему это происходит на самом деле. Но новое исследование подозревает, что дело в снижении загрязнения воздуха, особенно в Китае и Восточной Азии, пишет Science Alert.

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Усилия по очистке воздуха

В предыдущих исследованиях ученые уже рассматривали очистку воздуха от выбросов серы, связанных с судоходством. Однако эта очистка началась лишь в 2020 году, а потому ее воздействие считается слишком слабым, чтобы объяснить ускорение глобального потепления.

Исследователи NASA предположили, что изменения в облачном покрове могут играть свою роль, либо за счет уменьшения облачности в тропиках, либо над северной частью Тихого океана. Однако один фактор все еще не был изучен учеными достаточно — это влияние монументальных усилий стран Восточной Азии, в том числе и Китая, в борьбе с загрязнением воздуха.

Слишком чистый воздух Китая

Известно, что с 2013 года выбросы диоксида серы в Восточной Азии уже сократились на 75%, причем усилия по очистке набрали обороты как раз в тот момент, когда глобальное потепление начало ускоряться.

В новом исследовании команда из Университета Рединга сосредоточилось на изучении связи между улучшением качества воздуха в Восточной Азии и глобальной температурой, опираясь на усилия восьми групп специалистов по моделированию климата по всему миру.

Команда обнаружила, что загрязненный воздух, по-видимому, маскировал последствия глобального потепления. В то же время более чистый воздух теперь может пролить свет на антропогенное глобальное потепление Земли.

Отметим, что загрязнение воздуха приводит не только к миллионам преждевременных смертей, но также защищает планету от солнечного света и радиации, а также охлаждает ее. Загрязнение воздуха было настолько сильным, что за последнее столетие сдерживало антропогенное потепление на величину до 0,5 °C. Теперь с очисткой воздуха, жизненно важной для здоровья человека, этот искусственный "зонтик" над планетой буквально исчезает. В результате Земля нагревается быстрее, чем когда-либо прежде.

Моделирование процесса очистки

В ходе исследования ученые использовали 160 компьютерных симуляций, основанных на восьми моделях глобального климата. Это позволило количественно оценить влияние загрязнения воздуха в Восточной Азии на глобальную температуру и характер распределения осадков.

Ученые смоделировали процесс очистки от загрязнения, аналогичный тому, что происходит в реальном мире с 2010 года и обнаружили дополнительное глобальное потепление примерно на 0,07 °C. Хотя это небольшое значение по сравнению с общим глобальным потеплением примерно на 1,3 °C с 1850 года, этого достаточно, чтобы объяснить недавнее ускорение глобального потепления, особенно если исключить дополнительные факторы, такие как:

годовые колебания температуры;

Эль-Ниньо.

В результате ученые пришли к выводу, что очистка воздуха в Восточной Азии действительно является важным фактором в ускорении глобального потепления. Другими факторами, усиливающими изменение климата, считаются:

изменение выбросов в судоходстве;

увеличение концентрации метана в атмосфере.

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