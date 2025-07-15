Древняя грязь разрушила миф о льдах возрастом 750 000 лет: устоявшиеся теории оказались неверны

Новые данные роста водорослей и моделирования климата указывают на то, что в течение большей части последних 75 000 лет в Арктике существовал сезонный, а вовсе не постоянный шельфовый лед. Эти выводы бросают вызов устоявшимся теориям.

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Долгое время вопрос о том, покрывал ли когда-то весь Северный Ледовитый океан толстый, сплошной шельфовый ледник во время самых экстремальных ледниковых периодов, оставался предметом споров ученых. Но новое исследование ставит под сомнение эту устоявшуюся теорию — ученые не нашли никаких доказательств существования обширного ледника толщиной около 1 километра, пишет SciTechDaily.

В то же время результаты работы ученых указывают на то, что Северный Ледовитый океан на самом деле был покрыт сезонным льдом. Это обеспечивало наличие участков открытой воды и условий, благоприятных для поддержания жизни, даже в самые холодные периоды последних 750 000 лет. Новое открытие дает важные подсказки о том, как Арктика реагировала ранее на изменение климата и позволяет более эффективно прогнозировать будущее региона.

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Миф о льдах разрушила древняя грязь

Новое исследование было сосредоточено на кернах осадочных пород, извлеченных с морского дна в центральных северных морях и на плато Ермак. Отложения содержали микроскопические химические следы, оставленные древними водорослями, когда-то населявшими океан. Отметим, что некоторые виды водорослей процветают лишь в открытой воде, тогда как другие приспособлены к жизни под сезонным морским льдом.

По словам ведущего автора исследования из Арктического университета Норвегии Йохена Книса, изученные керны осадочных пород указывают на то, что морская жизнь на самом деле была активна даже в самые экстремальные ледниковые периоды. Простыми словами, на поверхности океана должен был бы существовать свет и открытая вода, чего не было бы, если бы вся Арктика была покрыта льдом.

Важнейшим доказательством стало наличие молекулы IP25, вырабатываемой водорослями, обитающими в сезонном морском льду. Ее постоянное обнаружение в слоях осадочных пород свидетельствует о том, что Арктика переживала повторяющиеся циклы морского льда, а не была постоянно покрыта сплошным ледяным покровом.

Каким был климат древней Арктики

На следующем этапе ученые провели моделирование с использованием модели системы Земли AWI – климатической модели высокого разрешения. В своей работе команда сосредоточилась на двух самых холодных периодах недавней истории Земли:

около 21 000 лет назад;

около 140 000 лет назад.

По словам Книса, модели подтвердили то, что ранее ученые обнаружили в осадках. Даже во время этих экстремальных оледенений теплая атлантическая вода продолжала поступать в арктические ворота. Это помогало некоторым частям океана не замерзать полностью

Моделирование также указывает на то, что ледяной покров Арктики на самом деле вовсе не был постоянным. Вместо этого покров менялся в зависимости от сезона, создавая свободные ото льда области.

Авторы исследования отмечают, что полученные результаты меняют наше представление исторической среды Арктики, а также имеют важное значение для будущего прогнозирования климатических тенденций региона.

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