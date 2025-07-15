Стародавній бруд зруйнував міф про льоди віком 750 000 років: усталені теорії виявилися хибними

Нові дані зростання водоростей і моделювання клімату вказують на те, що протягом більшої частини останніх 75 000 років в Арктиці існував сезонний, а зовсім не постійний шельфовий лід. Ці висновки кидають виклик усталеним теоріям.

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Тривалий час питання про те, чи покривав колись весь Північний Льодовитий океан товстий, суцільний шельфовий льодовик під час найекстремальніших льодовикових періодів, залишалося предметом суперечок учених. Але нове дослідження ставить під сумнів цю усталену теорію — вчені не знайшли жодних доказів існування великого льодовика товщиною близько 1 кілометра, пише SciTechDaily.

Водночас результати роботи вчених вказують на те, що Північний Льодовитий океан насправді був покритий сезонним льодом. Це забезпечувало наявність ділянок відкритої води та умов, сприятливих для підтримки життя, навіть у найхолодніші періоди останніх 750 000 років. Нове відкриття дає важливі підказки про те, як Арктика реагувала раніше на зміну клімату і дає змогу ефективніше прогнозувати майбутнє регіону.

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Міф про льоди зруйнував стародавній бруд

Нове дослідження було зосереджено на кернах осадових порід, витягнутих з морського дна в центральних північних морях і на плато Єрмак. Відкладення містили мікроскопічні хімічні сліди, залишені стародавніми водоростями, які колись населяли океан. Зазначимо, що деякі види водоростей процвітають лише у відкритій воді, тоді як інші пристосовані до життя під сезонним морським льодом.

За словами провідного автора дослідження з Арктичного університету Норвегії Йохена Кніса, вивчені керни осадових порід вказують на те, що морське життя насправді було активним навіть у найекстремальніші льодовикові періоди. Простими словами, на поверхні океану мало б існувати світло і відкрита вода, чого не було б, якби вся Арктика була вкрита льодом.

Найважливішим доказом стала наявність молекули IP25, що виробляється водоростями, які мешкають у сезонному морському льоду. Її постійне виявлення в шарах осадових порід свідчить про те, що Арктика переживала цикли морського льоду, які повторюються, а не була постійно покрита суцільним крижаним покривом.

Яким був клімат стародавньої Арктики

На наступному етапі вчені провели моделювання з використанням моделі системи Землі AWI — кліматичної моделі високої роздільної здатності. У своїй роботі команда зосередилася на двох найхолодніших періодах недавньої історії Землі:

близько 21 000 років тому;

близько 140 000 років тому.

За словами Кніса, моделі підтвердили те, що раніше вчені виявили в опадах. Навіть під час цих екстремальних заледенінь тепла атлантична вода продовжувала надходити в арктичні ворота. Це допомагало деяким частинам океану не замерзати повністю

Моделювання також вказує на те, що крижаний покрив Арктики насправді зовсім не був постійним. Замість цього покрив змінювався залежно від сезону, створюючи вільні від льоду області.

Автори дослідження зазначають, що отримані результати змінюють наше уявлення про історичне середовище Арктики, а також мають важливе значення для майбутнього прогнозування кліматичних тенденцій регіону.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вважають, що знайшли найдавнішу породу собак у світі.