9500 років пліч-о-пліч із людиною: вчені вважають, що знайшли найдавнішу породу собак у світі

У новому дослідженні вчені використовували ДНК сучасних собак, а також тварин, знайдених в археологічних розкопках. Це допомогло вивчити найтривалішу історію взаємин людини та породи собак.

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Їздові собаки відіграють життєво важливу роль для людей, що живуть в Арктиці, вже понад 9500 років. Ба більше, повсюдне поширення цієї породи в полярному регіоні свідчить про їхню значущість. Попри те, що сьогодні у світі існує величезна кількість їздових собак, гренландських їздових собак вважають найдавнішими з них, а можливо, і найдавнішими загалом серед усіх порід, пише IFLScience.

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Дуже особливі собаки Арктики

Гренландський їздовий собака, відомий як кіммек, служить інуїтам уже близько 1000 років. Представники цієї породи все ще активні й сьогодні, проте їхня чисельність швидко скорочується через зміну клімату та інші загрози. Наприклад:

зникнення снігу та льоду;

зростання кількості снігоходів.

Унаслідок цього чисельність гренландських їздових собак різко скоротилася: з приблизно 25 000 особин у 2002 році до лише 13 000 у 2020 році. Таке різке скорочення чисельності стало сигналом для вчених, стурбованих майбутнім породи.

Найдавніша порода у світі

У новому дослідженні постдокторантка Національних інститутів охорони здоров'я США Тетяна Фейєрборн із колегами зібрали зразки ДНК сучасних собак, а також решток стародавніх, знайдених на археологічних пам'ятках по всій Гренландії. У результаті вченим вдалося секвенувати геном 92 собак, що охоплюють близько 800 років. Після вчені порівняли зразки з даними понад 1900 геномів собак.

Результати засвідчили, що кіммек утворюють окрему кладу з іншими стародавніми арктичними собаками, особливо з аляскинською собакою віком 3700 років. Це відкриття не просто демонструє генетичну спадкоємність собак, але також підкріплює теорію про швидку міграцію інтуїтів з північної Канади до Гренландії. Нові дані припускають, що міграція, ймовірно, відбулася приблизно на 200 років раніше, ніж у 12 столітті, як заведено вважати. Це підкріплює аргумент про те, що інуїти прибули до Гренландії до норвезьких мандрівників.

Відомо, що норвезьке поселення в Гренландії проіснувало до 15 століття й ознаменувало поділ між жителями острова та європейцями. Однак дансько-норвезькі колоністи заснували торгівельну факторію в Кітаа на початку XVIII століття, що призвело до тіснішої взаємодії між європейцями та інуїтами. Водночас результати вказують на те, що між собаками породи кімміт і європейськими собаками було дуже мало генетичного змішування. Натомість ці собаки діляться на чотири генетичні групи, які можна зіставити з географічним розселенням людей по всьому острову.

Автори дослідження вважають, що отримані ними результати закладають підґрунтя для майбутніх досліджень з використанням часових рядів геномів регіональних популяцій для вивчення локальної еволюції тварин під впливом людини та навколишнього середовища.

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