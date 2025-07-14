9500 лет бок о бок с человеком: ученые считают, что нашли древнейшую породу собак в мире

В новом исследовании ученые использовали ДНК современных собак, а также животных, найденных в археологических раскопках. Это помогло изучить самую длительную историю взаимоотношений человека и породы собак.

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Ездовые собаки играют жизненно важную роль для людей, живущих в Арктике, уже более 9500 лет. Более того, повсеместное распространение этой породы в полярном регионе свидетельствует об их значимости. Несмотря на то, что сегодня в мире существует огромное множество ездовых собак, гренландские ездовые собаки считаются самыми древними из них, а возможно и самыми древними в целом среди всех пород, пишет IFLScience.

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Очень особенные собаки Арктики

Гренландская ездовая собака, известная как киммек, служит инуитам уже около 1000 лет. Представители этой породы все еще активны и сегодня, однако их численность быстро сокращается из-за изменения климата и других угроз. Например:

исчезновение снега и льда;

рост количества снегоходов.

В результате численность гренландских ездовых собак резко сократилась: с примерно 25 000 особей в 2002 до всего 13 000 в 2020 году. Такое резкое сокращение численности стало сигналом для ученых, обеспокоенных будущим породы.

Самая древняя порода в мире

В новом исследовании постдокторант Национальных институтов здравоохранения США Татьяна Фейерборн с коллегами собрали образцы ДНК современных собак, а также останков древних, найденных на археологических памятниках по всей Гренландии. В результате ученым удалось секвенировать геном 92 собак, охватывающих около 800 лет. После ученые сравнили образцы с данными более 1900 геномов собак.

Результаты показали, что киммек образуют отдельную кладу с другими древними арктическими собаками, особенно с аляскинской собакой возрастом 3700 лет. Это открытие не просто демонстрирует генетическую преемственность собак, но также подкрепляет теорию о быстрой миграции интуитов из северной Канады в Гренландию. Новые данные предполагают, что миграция, вероятно, произошла примерно на 200 лет раньше, чем в 12 веке, как принято считать. Это подкрепляет аргумент о том, что инуиты прибыли в Гренландию до норвежских путешественников.

Известно, что норвежское поселение в Гренландии просуществовало до 15 века и ознаменовало разделение между жителями острова и европейцами. Однако датско-норвежские колонисты основали торговую факторию в Китаа в начале XVIII века, что привело к более тесному взаимодействию между европейцами и инуитами. В то же время результаты указывают на то, что между собаками породы киммит и европейскими собаками было очень мало генетического смешения. Вместо этого эти собаки делятся на четыре генетические группы, которые можно сопоставить с географическим расселением людей по всему острову.

Авторы исследования считают, что полученные ими результаты закладывают основу для будущих исследований с использованием временных рядов геномов региональных популяций для изучения локальной эволюции животных под влиянием человека и окружающей среды.

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