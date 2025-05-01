Воскрешение лютоволка: насколько на самом деле близки ужасные волки и серые волки (видео)

В начале этого месяца появилось спорное заявление о том, что ученые из компании Colossal Biosciences смогли "воскресить" ужасных волков, также известных как лютоволки, с помощью генной инженерии. Впрочем, заявление вызвало критику со стороны палеогенетиков и других экспертов.

Related video

Об этом пишет Live Science.

Ужасные волки (Aenocyon dirus) жили в Северной Америке во время последнего ледникового периода и вымерли около 12 500 лет назад, но ископаемые останки животных сохранили достаточно ДНК хищников, чтобы исследователи могли частично реконструировать их геном. В результате ученые из Colossal Biosciences заявили, что им удалось вернуть к жизни трех щенков лютоволка — Ромула, Рема и Кхалиси.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

"Воскрешение" лютоволка раскритиковали

Увы, заявление ученых вызвало критику со стороны палеогенетиков и других экспертов, утверждающих, что Ромул, Рем и Кхалиси лишь внешне похожи на ужасных волков и на самом деле не являются лютоволками.

Отметим, чтобы "воскресить" лютого волка, ученые Colossal внесли 20 изменений в 14 генов в геноме современного серого волка (Canis lupus), изменив такие характеристики, как размер тела и цвет шерсти. По словам палеогенетика и доцента Университета Отаго Ника Лоуренса, команда заявила, что геном серого волка и лютоволка идентичны на 99,5%, но это все равно 12 235 000 различий. Таким образом, серый волк с 20 правами в 14 геномах, даже если они являются ключевыми, все еще остаются серыми волками.

Эксперты также заявили, что лютые волки и серые волки на самом деле не являются близкими родственниками в эволюционном плане. Эти два вида действительно имеют много общих физических черт и социальную структуру волчьей стаи, но исследование 2021 года показало, что лютоволки технически вовсе не являются волками.

Результаты исследования указывают на то, что ужасные волки ответвились от современных волкоподобных псовых, к которым относятся волки, койоты, красные волки, африканские дикие солдаты и африканские шакалы, примерно 6,7 миллиона лет назад. Так насколько же тесно связаны ужасные и серые волки?

Насколько близки ужасные и серые волки

Последнее рецензируемое исследование предполагает, что ужасные волки и серые волки являются лишь отдаленными родственниками. По словам палеонтолога Майрин Балиси, в исследовании 2021 года было обнаружено, что последний общий предок лютоволков и серых волков жил на планете около 5,7 миллиона лет назад.

Анализ ДНК, извлеченной из пяти ископаемых останков ужасных волков, показал, что лютоволки произошли от предка не только серых волков, но и всех волкоподобных псовых, включая африканских шакалов. Эта отдаленная связь оправдывает родовое название Aenocyon для ужасных волков, отличающееся от родового названия Canis для большинства других волкоподобных псовых

Таким образом ранее ученые считали ужасных и серых волков сестринскими видами или, по крайней мере, кузенами через другого вымершего крупного волка, Canis armbrusteri, из-за сильного сходства в их костях и зубах. Согласно исследованию, C. armbrusteri жил в Северной Америке во время последнего ледникового периода и, вероятно, был предком ужасных волков.

Предыдущие оценки также помещали разделение между лютоволками и серыми волками намного позже — в период от 2 до 2,5 миллиона лет назад.

Генетические изменения придают щенкам густую белую шерсть Фото: Colossal Biosciences

Кто настоящие родственники лютоволков

По словам Балиси, исследование 2021 года подняло ряд вопросов, на которые все еще нет ответов. Например, кто является ближайшим родственником ужасных волков?

Согласно одной из теорий, лютоволки могут быть наиболее тесно связаны с африканскими шакалами, несмотря на то, что их внешний вид ближе к серым волкам.

Отметим, что африканские шакалы делятся на два вида:

черноспинный шакал (Canis mesomelas) — обитают в восточной и южной африке;

полосатый шакал (Canis adustus) — обитает в странах Африки к югу от Сахары и на юге Африки.

Исследование 2021 года показало, что африканские шакалы отделились от других волкоподобных псовых около 5,1 миллиона лет назад, образовав свою собственную ветвь на эволюционном древе примерно через 600 000 лет после того, как ужасные волки сформировали свою.

Какими были лютоволки

Изученные учеными окаменелости указывают на то, что ужасные волки были крупнее современных серых волков и имели более крепкие челюсти и зубы. Это, как считают ученые, позволяло им убивать крупную добычу. Ужасные волки достигали около 1,7 метра в длину и весили около 70 кг.

Исследователи признают, что могут существовать и другие черты, которые не окаменевают так легко, также отличали ужасных волков от серых волков.

Эволюция ужасного волка

Компания Colossal, заявившая о "воскрешении" ужасных волков загрузила статью в базу данных препринтов bioRxiv с новыми, еще не рецензируемыми результатами эволюционной истории лютоволков.

Новое исследование ученые основано на двух окаменелостях возрастом 13 000 и 72 000 лет, которые предполагают, что ужасные волки произошли от линии, возникшей от скрещивания двух линий:

родственной линии той, которая произвела современных южноамериканских псовых (Cerdocyonina);

родственной линии той, которая произвела африканскую дикую собаку.

Ранее Фокус писал о том, что серый волк Сиф не совсем вымысел: ученые обнаружили, кому принадлежат неизвестные останки из Канады.