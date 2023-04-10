Серый волк Сиф не совсем вымысел. Ученые обнаружили, кому принадлежат неизвестные останки из Канады

Ужасные волки из историй и легенд действительно существуют. Вернее, существовали в эпоху позднего плейстоцена на территории Северной Америки, а также и Южной Америки. Они были самыми большими из всей семьи псовых.

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Археологи обнаружили останки древнего хищника на территории Канады, но никогда полностью не описывали и не исследовали его. Теперь же исследование зубного ряда образца приводит исследователей к мнению, что кость принадлежит ужасному волку, пишет IFLScience.

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Считается, что найденным останкам от 25 000 до 50 000 лет. Состоят они только из одной челюстной кости. В 1969 году его нашел Хоуп Джонсон. Тогда же удалось обнаружить также более 1200 окаменелостей позвоночных животных, собранных вблизи города Медисин-Гет на юго-востоке Альберты.

Сегодня исследователи пытаются точно определить, кому принадлежала эта челюсть. И у них есть определенный прогресс.

"Ее никогда полностью не описывали и изучали, — сказала эволюционная биология Эшли Рейнольдс, ведущий автор исследования. — Для этого образца этого никогда не делали".

Другая обнаруженная вблизи окаменелость принадлежит саблезубому коту. Кстати, Фокус о них уже рассказывал. Смилодоны — это вымершие древние коты, славящиеся своими большими зубами. И хотя "саблезубым тиграм" приписывают значительные размеры, на самом же деле они были примерно такие, как современные африканские львы. А их короткий хвост напоминал такой, как у рыси.

Со своей стороны это дает основание полагать, что челюстная кость принадлежит ужасному волку, поскольку известно, что ареалы этих двух видов пересекаются. Кроме того, ареал яростного волка больше, ведь недавно на севере Китая удалось обнаружить окаменелости, указывающие на существование коридора, который не замерзал и проходил через регион Альберта, таким образом соединяя Северную Америку с Азией и обеспечивая миграцию свирепых волков. .

Этот экземпляр также удалось найти в 500 км севернее ранее описанного экземпляра из Вайоминга, что делает его самой северной точкой для этого вида.

Исследователи провели анатомический анализ и сравнили челюсть неизвестного хищника с челюстной костью волка из Калифорнии, а также костью из Перу и костями серых волков. Им удалось обнаружить, что она гораздо больше вероятной длины челюсти серого волка.

К тому же, они предполагают, что волк, которому и принадлежит образец, был старшей особью, поскольку зубы, найденные в челюсти, сильно повреждены.

Три волчьи челюсти, которые сравнили исследователи Фото: Reynold et al., (2023)

Наконец, результаты исследования подтвердили, что челюсть принадлежит вымершему виду — ужасному волку. Это единственное сегодня подтверждение существования этих животных на территории Канады. Оказывается, свирепые волки не были тесно связаны с серыми волками и фактически не имеют близких родственников среди живых.

Ранее Фокус рассказывал о том, что шерстяные мамонты не всегда были "пушистыми". Ученые проанализировали останки шерстистого мамонта и обнаружили интересные детали эволюции этого вымершего вида.

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