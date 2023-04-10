Сірий вовк Сіф не зовсім вигадка. Вчені виявили, кому належать невідомі останки з Канади

Жахливі вовки з історій та легенд насправді існують. Точніше, існували в епоху пізнього плейстоцену на території Північної Америки, а також і Південної Америки. Вони були найбільшими з усієї родини псових.

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Археологи виявили останки древнього хижака на території Канади, однак ніколи повністю не описували та не досліджували його. Тепер же дослідження зубного ряду зразка наводить дослідників на думку, що кістка належить жахливому вовку, пише IFLScience.

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Вважається, що знайденим останкам від 25 000 до 50 000 років. Складаються вони ж лише з однієї щелепної кістки. У 1969 році його виявив Хоуп Джонсон. Тоді ж вдалося знайти також понад 1200 скам'янілостей хребетних тварин, зібраних поблизу міста Медисин-Гет на південному сході Альберти.

Сьогодні ж дослідники намагаються точно визначити, кому належала ця щелепа. І в них є певний прогрес.

"Її ніколи повністю не описували та вивчали, — сказала еволюційна біологиня Ешлі Рейнольдс, провідна авторка дослідження. — Для цього зразка цього ніколи не робили".

Інша виявлена поблизу скам'янілість належить шаблезубому коту. До речі, Фокус про них уже розповідав. Смілодони — це вимерлі древні котові, що славляться своїми великими зубами. І хоча "шаблезубим тиграм" приписують значні розміри, насправді ж вони були приблизно такі, як сучасні африканські леви. А їхній куций хвіст нагадував такий, як у рисі.

Зі свого боку це дає підстави вважати, що щелепна кістка належить жахливому вовку, оскільки відомо, що ареали цих двох видів перетинаються. Окрім цього, що ареал лютого вовка більший, адже нещодавно на півночі Китаю вдалося виявити скам'янілості, які вказують на існування коридору, що не замерзав та проходив через регіон Альберта, у такий спосіб з'єднуючи Північну Америку з Азією і забезпечуючи міграцію лютих вовків.

Цей екземпляр також вдалося знайти за 500 км на північ від раніше описаного екземпляра з Вайомінгу, що робить його найпівнічнішою точкою для цього виду.

Дослідники провели анатомічний аналіз та порівняли щелепу невідомого хижака із щелепною кісткою вовка з Каліфорнії, а також з кісткою з Перу та кістками сірих вовків. Їм вдалося виявити, що вона набагато більша за ймовірну довжину щелепи сірого вовка.

До того ж вони припускають, що вовк, якому і належить зразок, був старшою особиною, оскільки зуби, знайдені в щелепі, сильно пошкоджені.

Три вовчі щелепи, які порівняли дослідники Фото: Reynold et al., (2023)

Зрештою результати дослідження підтвердили, що щелепа належить вимерлому виду — жахливому вовку. Це єдине на сьогодні підтвердження існування цих тварин на території Канади. Виявляється, люті вовки не були тісно пов'язані з сірими вовками і фактично не мають близьких родичів серед живих.

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