Китай будує найбільшу у світі греблю, яка може знищити половину Індії

Гігантська гребля Мотуо стане найбільшою у світі. Але Індія побоюється, що КНР створює "водяну бомбу уповільненої дії". Будують греблю, яку вже в Китаї називають "проектом століття" у віддаленому районі Тибету.

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Прем'єр Держради КНР Лі Цян офіційно запустив проект будівництва гідроелектростанції Мотуо на церемонії у віддаленому тибетському селі 21 липня. П'ять каскадних гідроелектростанцій встановлять уздовж вигину річки Ярлунг Зангпо, що протікає навколо гори Намчабарва, водночас у скелі буде пробурено тунелі, через які подаватимуть воду в турбіни. Коштуватиме цей проект приблизно 1,2 трильйона юанів або 124 мільярди фунтів стерлінгів, пише Daily Mail.

Гребля Мотуо вироблятиме 300 мільярдів кіловат-годин електроенергії — це більш ніж утричі перевищує вироблення електроенергії греблі "Три ущелини" в центральній частині Китаю, яка наразі є найбільшою у світі.

Скидання води на греблі "Три ущелини"

Але річка Ярлунг Зангпо протікає територією індійських штатів Аруначал-Прадеш і Амман, а потім у Бангладеш, утворюючи річки Сіанг, Брахмапутра і Джамна.

Ці водні шляхи є джерелом життєвої сили цивілізації в одному з найродючіших і найбільш густонаселених регіонів світу.

Чиновники Індії та Бангладеш б'ють на сполох, стверджуючи, що нова гребля фактично дасть Китаю можливість контролювати й обмежувати потік води через кордон — інакше це може спричинити руйнівні повені.

Гребля Мотуо стане найбільшою у світі Фото: Скриншот

Головний міністр Аруначал-Прадеша Пема Ханду заявив, що річки Сіанг і Брахмапутра можуть "значно пересохнути" після завершення будівництва греблі, і назвав проєкт "екзистенціальною загрозою нашому існуванню".

"Проблема в тому, що Китаю не можна довіряти. Ніхто не знає, що вони можуть зробити", — сказав він, попередивши, що Пекін може використати греблю для створення "водяної бомби" під час війни та використати її, як "гідрозброю".

"Припустимо, що греблю буде побудовано і вони раптово скинуть воду, весь наш пояс Сіанг буде знищено", — попередив Ханду.

Акції China Energy Engineering, провідного підрядника проєкту, підскочили на 51% після церемонії відкриття, що відбулася вчора, водночас акції Power China і Huaxin Cement також продемонстрували помітне зростання.

МЗС Китаю заявило, що гребля зіграє важливу роль у досягненні Пекіном мети — нульового рівня викидів до 2060 року. Раніше в Китаї відхилили скарги індійської влади на зростання забруднення річки Сіанг унаслідок інших проєктів і заявили, що в Пекіна є "законне право" побудувати греблю на Ярлунг Зангпо.

Ані Китай, ані Індія не є учасниками Водної конвенції — договору ООН, що забезпечує правову і нормативну базу для захисту та управління транскордонними поверхневими і підземними водами.

Це означає, що Пекін не зобов'язаний контролювати рівень води і не несе відповідальності за забезпечення річок нижче за течією достатньою кількістю води для підтримання своєї економічної діяльності, сільського господарства та водної флори і фауни.

На Індію припадає близько 17 відсотків населення світу, проте країна має доступ лише до 4 відсотків своїх ресурсів прісної води.

Війни за воду у світі

Нова гребля Китаю і призупинення Індією Договору щодо вод Інду — це лише останні приклади незліченних способів, за допомогою яких контроль над потоком найважливішого життєво важливого ресурсу у світі може бути використаний як інструмент впливу у зовнішній політиці або знаряддя війни.

Гребля Мотуо може стати потужною гідрозброєю проти Індії

Тихоокеанський інститут повідомив, що тільки 2023 року кількість випадків насильства, пов'язаного з водою, у світі зросла більш ніж на 50 відсотків, оскільки і держави, і недержавні суб'єкти усвідомили переваги, які надає вода.

При цьому у світі немає надійної правової бази, яка б чітко класифікувала маніпулювання водними потоками з метою примусу держав або заподіяння шкоди цивільному населенню як воєнний злочин.

Однак багато хто стверджує, що навмисне використання води як зброї має мати реальні наслідки — від міжнародних санкцій до судового переслідування і відшкодування збитків, — щоб не допустити її перетворення на механізм сучасних конфліктів.

Тим часом, попередні китайські проєкти з будівництва мегаплотин виявилися руйнівними для місцевого населення та водного біорізноманіття.

Гребля "Три ущелини", будівництво якої було завершено 2012 року на річці Янцзи, створила величезне штучне водосховище і призвела до переміщення 1,4 мільйона жителів вище за течією. Гребля Мотуо вплине на життя Тибету і його жителів.

Нагадаємо, гігантська гребля "Три ущелини" в Китаї настільки велика, що впливає на обертання нашої планети Земля.

Також стало відомо, що ціла країна готується до міграції. Жителі острівної держави Тувалу змушені переїжджати в Австралію, тому що їхній острів буквально йде під воду.