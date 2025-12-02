Цікавий "збіг": глава МЗС Китаю прилетів до Москви одночасно з Віткоффом

Ван Ї перебуває в РФ одночасно зі спецпосланцем США Стівеном Віткоффом, який прилетів для зустрічі з Путіним. І Ван Ї вже встиг поспілкуватися із секретарем Радбезу РФ Сергієм Шойгу.

Як офіційно повідомляє ТАСС, Ван Ї "провів консультації" з колишнім міністром оборони Росії і обговорював взаємодію спецслужб РФ і КНР, а також "актуальні питання міжнародної та регіональної безпеки".

Чи зустрічався глава МЗС Китаю з Путіним — невідомо.

Також наголошується, що переговори з Ван І відбулися за кілька годин до запланованої зустрічі Путіна і Віткоффа в Кремлі, на якій, за даними джерел Reuters, буде присутній також зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Переговори стартують після 17:00 і триватимуть стільки, "скільки буде потрібно", повідомив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков.

До Москви Кушнер і Віткофф прилетіли на Bombardier Global 7500 із Маямі. У РФ їх зустрічав кортеж, заради якого перекрили вулиці в російській столиці.

Пєсков уже заявив, що на зустрічі з Путіним будуть тільки Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

На уточнювальне запитання, чи буде присутній хтось ще від США на зустрічі, Пєсков пояснив: "Ні, більше не буде американських представників. Перекладач тільки".

Віткофф, який відвідує Москву вшосте від початку року, привіз Путіну оновлену версію мирного плану, який у вихідні обговорював із представниками України у Флориді. За даними джерел ABC News, за підсумками переговорів залишилося неузгодженим ключове, територіальне питання: Кремль вимагає від Києва здати всю територію Луганської та Донецької областей і відмовляється від будь-якої форми перемир'я, тоді як Україна наполягає на припиненні війни по поточній лінії фронту.

Водночас в Інституті вивчення війни зазначають, що в Кремлі вже готують відмову для Віткоффа, і саме тому в Москві намагаються уникнути публічного обговорення результатів зустрічі між США і Росією 2 грудня.

