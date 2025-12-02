Интересное "совпадение": глава МИД Китая прилетел в Москву одновременно с Уиткоффом

Ван И находится в РФ одновременно со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом, который прилетел для встречи с Путиным. И Ван И уже успел пообщаться с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу.

Как официально сообщает ТАСС, Ван И "провел консультации" с бывшим министром обороны России и обсуждал взаимодействие спецслужб РФ и КНР, а также "актуальные вопросы международной и региональной безопасности".

Встречался ли глава МИД Китая с Путиным – неизвестно.

Также отмечается, что переговоры с Ван И состоялись за несколько часов до запланированной встречи Путина и Уиткоффа в Кремле, на которой, по данным источников Reuters, будет присутствовать также зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Переговоры стартуют после 17:00 и продолжатся столько, "сколько потребуется", сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

В Москву Кушнер и Уиткофф прилетели на Bombardier Global 7500 из Майами. В РФ их встречал кортеж, ради которого перекрыли улицы в российской столице.

Песков уже заявил, что на встрече с Путиным будут только Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

На уточняющий вопрос, будет ли присутствовать кто-то еще от США на встрече, Песков пояснил: "Нет, больше не будет американских представителей. Переводчик только".

Уиткофф, который посещает Москву шестой раз с начала года, привез Путину обновленную версию мирного плана, который в выходные обсуждал с представителями Украины во Флориде. По данным источников ABC News, по итогам переговоров остался несогласованным ключевой, территориальный вопрос: Кремль требует от Киева сдать всю территорию Луганской и Донецкой областей и отказывается от любой формы перемирия, тогда как Украина настаивает на прекращении войны по текущей линии фронта.

При этом в Институте изучения войны отмечают, что в Кремле уже готовят отказ для Уиткоффа и именно поэтому в Москве пытаются избежать публичного обсуждения результатов встречи между США и Россией 2 декабря.

Также Фокус писал о чем на самом деле договорились украинская и американская делегации во время встречи в Майами.