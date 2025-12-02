Готовят отказ: почему Кремль не хочет обсуждать встречу Путина и Уиткоффа, — ISW

2 декабря спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф явится в Москву с новым вариантом мирного плана, но аналитики Института изучения войны считают, что результаты переговоров уже предопределены.

В Кремле пытаются избежать публичного обсуждения результатов встречи между США и Россией 2 декабря. Таким образом РФ рассчитывает скрыть вероятное отвержение американо-украинского мирного предложения, сообщают в Институте изучения войны (ISW).

В то же время россияне используют нарратив о том, что Москва "подтвердила принципиальность" позиций, которые США и РФ якобы достигли в ходе саммита на Аляске в августе 2025 года.

Переговоры США и России – что известно

Пока известно лишь, что в Москве Стив Уиткофф встретится с Владимиром Путиным. Когда это произойдет и кто еще будет присутствовать – неизвестно.

Трамп снова отправил Уиткоффа в Москву Фото: The White House

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уже заявил, что Россия не намерена вести переговоры через "рупор" или "через СМИ". И пообещал предоставить фото с начала встречи в Кремле.

Но при этом сообщил, что "пока рано" говорить о каких-либо публичных заявлениях после встречи.

Первый заместитель главы комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Чепа заявил 1 декабря, что хотел бы, чтобы делегация США "подтвердила принципиальность" позиций, которых США и Россия якобы достигли в ходе российско-американского саммита на Аляске в августе 2025 года.

А заместитель председателя Комитета по обороне Госдумы Алексей Журавлев заявил 1 декабря, что между Россией и Соединенными Штатами ведутся "правильные" переговоры, которые поставят Европу и Украину перед "свершившимся фактом", так что у них "не будет иного выбора, кроме как… подписать все, что скажут США и РФ.

Сейчас в РФ все кремлевские чиновники и военные блогеры в один голос отвергают мирный план Трампа и все внесенные в него изменения, поскольку пункты противоречат максималистским военным требованиям России.

Аналитики Института отмечают, что Кремль использует отсутствие ясности в отношении саммита на Аляске, чтобы скрыть, как Кремль, а не Украина, препятствует процессу переговоров.

И теперь, на очередной встрече Уиткоффа с Путиным там явно собираются повторить этот подход.

"Кремль создает условия, чтобы скрыть подробности переговоров от общественности, вероятно, потому, что Россия отклонит условия плана. Кремль стремится избежать представления России как препятствия к прекращению войны в Украине", - сообщили аналитики, напомнив, что ранее Россия уже отклонила несколько предложенных США соглашений о прекращении огня, на которые согласилась Украина.

Напомним, ранее эксперт по России и бывшая чиновница Белого дома Фиона Хилл рассказала, что Путин умело льстит Трампу и вводит его в заблуждение, а президент США слишком очарован "крутым парнем" Путиным, чтобы мыслить здраво.

Также стало известно, что Путин подписал бюджет на 2026 году, и пустит рекордные суммы на войну и силовиков.