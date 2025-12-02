Готують відмову: чому Кремль не хоче обговорювати зустріч Путіна і Віткоффа, — ISW

2 грудня спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф з'явиться до Москви з новим варіантом мирного плану, але аналітики Інституту вивчення війни вважають, що результати переговорів уже визначені наперед.

У Кремлі намагаються уникнути публічного обговорення результатів зустрічі між США і Росією 2 грудня. Таким чином РФ розраховує приховати ймовірне відкидання американо-української мирної пропозиції, повідомляють в Інституті вивчення війни (ISW).

Водночас росіяни використовують наратив про те, що Москва "підтвердила принциповість" позицій, які США і РФ нібито досягли під час саміту на Алясці в серпні 2025 року.

Переговори США та Росії — що відомо

Поки відомо лише, що в Москві Стів Віткофф зустрінеться з Володимиром Путіним. Коли це станеться і хто ще буде присутній — невідомо.

Трамп знову відправив Віткоффа в Москву Фото: The White House

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков уже заявив, що Росія не має наміру вести переговори через "рупор" або "через ЗМІ". І пообіцяв надати фото з початку зустрічі в Кремлі.

Але при цьому повідомив, що "поки що зарано" говорити про будь-які публічні заяви після зустрічі.

Перший заступник голови комітету Державної Думи РФ із міжнародних справ Олексій Чепа заявив 1 грудня, що хотів би, щоб делегація США "підтвердила принциповість" позицій, яких США і Росія нібито досягли під час російсько-американського саміту на Алясці в серпні 2025 року.

А заступник голови Комітету з оборони Держдуми Олексій Журавльов заявив 1 грудня, що між Росією і Сполученими Штатами тривають "правильні" переговори, які поставлять Європу й Україну перед "доконаним фактом", тож у них "не буде іншого вибору, окрім як... підписати все, що скажуть США і РФ.

Зараз у РФ усі кремлівські чиновники і військові блогери в один голос відкидають мирний план Трампа і всі внесені до нього зміни, оскільки пункти суперечать максималістським військовим вимогам Росії.

Аналітики Інституту зазначають, що Кремль використовує відсутність ясності щодо саміту на Алясці, щоб приховати, як Кремль, а не Україна, перешкоджає процесу переговорів.

І тепер, на черговій зустрічі Віткоффа з Путіним там явно збираються повторити цей підхід.

"Кремль створює умови, щоб приховати подробиці переговорів від громадськості, ймовірно, тому, що Росія відхилить умови плану. Кремль прагне уникнути представлення Росії як перешкоди до припинення війни в Україні", — повідомили аналітики, нагадавши, що раніше Росія вже відхилила кілька запропонованих США угод про припинення вогню, на які погодилася Україна.

Нагадаємо, раніше експерт з Росії та колишня чиновниця Білого дому Фіона Гілл розповіла, що Путін уміло лестить Трампу і вводить його в оману, а президент США занадто зачарований "крутим хлопцем" Путіним, щоб мислити розсудливо.

Також стало відомо, що Путін підписав бюджет на 2026 рік, і пустить рекордні суми на війну і силовиків.