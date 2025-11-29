Як Путін маніпулює Трампом: у президента США слабкість до "крутих хлопців", — експерт

Фіона Гілл, експертка з Росії та колишня радниця Білого дому, яка була свідком зустрічей Дональда Трампа та Володимира Путіна, розповіла, що російський президент уміло впливає на свого американського колегу, який жадає визнання диктаторів, вважаючи їх "крутими".

Володимир Путін прекрасно знає, як маніпулювати Дональдом Трампом, і не має наміру зупиняти війну в Україні, незважаючи на заклики президента США до миру, попереджає Фіона Гілл, радниця з національної безпеки в першій адміністрації Трампа та експертка з Росії. Вона регулярно була присутня на зустрічах Путіна і Трампа і розповіла про свої спостереження в ексклюзивному інтерв'ю подкасту The Independent "World of Trouble".

Гілл розповіла, що Путін почувається вправі насміхатися над президентом США просто в обличчя, використовуючи мовний бар'єр як маскування своїх дражнень.

Гілл каже, що Путін насміхається над Трампом, але той усе сприймає за чисту монету Фото: The White House

За словами Фіони Гілл, Трамп настільки засліплений Путіним, що навіть його глузування часто сприймають як лестощі. Як приклад вона навела спілкування лідерів на саміті G20 в Осаці 2019 року.

"Вони обидва хвалилися тим, як багато роблять для Ізраїлю... Трамп говорив: "Ні, Росія ніяк не може бути більшою підтримкою Ізраїлю, ніж я". І він говорив про все, що він зробив для Ізраїлю: визнання столиці Єрусалима, нове посольство тощо. Трамп говорив, що на його честь в Ізраїлі назвали все це, а Путін сказав: "Ну, Дональде, може, їм просто назвати країну на твою честь?", — розповіла вона.

Як зазначила Гілл, Трамп не помітив іронію, а сприйняв заяву Путіна про те, що назву Ізраїлю слід змінити, буквально.

"Ігноруючи те, як Путін це сказав, і мову тіла, і те, як він совався в кріслі, Трамп відповів: "О ні, це було б аж надто", — зауважила вона, згадавши, що тодішній посол Джон Болтон розлютився, коли зрозумів, що над Трампом знущаються.

Фіона Гілл вільно розмовляє російською, тож вона прекрасно розуміла, коли Путін висміював Дональда Трампа, але перекладачі прикрашали мову і наміри, які демонстрував російський президент.

Також вона пояснила, що російський президент використовує лестощі, щоб потішити самолюбство Трампа, продовжуючи при цьому робити в Україні все, що йому заманеться: "Вкрай складно зрозуміти, як Путін відмовиться від цього. Уся його економіка, усе його суспільство, уся його політика, усе його прагнення зберегти себе обертаються навколо продовження цієї війни".

Заява Гілл прозвучала після того, як Трамп заявив, що "був досягнутий колосальний прогрес" на шляху до миру після кількох днів запеклих дипломатичних сперечань, а його спецпосланець Стів Віткофф збирається до Москви на початку наступного тижня, щоб обговорити припинення війни за допомогою зміненого плану щодо припинення бойових дій, розробленого спільно з європейськими лідерами та Україною.

Путін уже відкинув перспективу укладення угоди, заявивши, що Україна повинна буде відмовитися від своєї території.

Гілл була свідком під час процедури імпічменту Конгресу США проти Трампа 2019 року й офіційно заявила, що Росія втрутилася у вибори 2016 року, які вперше привели Трампа до влади.

"Відверто кажучи, росіяни зацікавлені в тому, щоб позбавити легітимності всю нашу президентську владу... Метою росіян у 2016 році насправді було поставити під сумнів будь-кого, хто стане президентом", — заявила вона.

Але водночас Фіона Гілл не вірить, що Трамп підтримує Росію у війні проти України через те, що його шантажують: "Він — відкрита книга — у всіх нас є щось на Трампа!"

Присвятивши все своє життя вивченню Росії та роботі з Трампом, вона прийшла до похмурішого висновку про те, що дає Путіну перевагу і вплив. Вона вважає, що президент США симпатизує Путіну, тому що вбачає в авторитарному російському лідері рівного. І їхні стосунки приносять президенту США престиж.

"Це чоловіча пристрасть. Тому що Путін — крутий хлопець. Саме таким Трамп хотів би бути. Трамп дивиться на людей, які, по суті, всім заправляють, у яких є отака, по суті, розкіш. Знаєте, вони прикрашені золотом. І він хоче бути таким самим. І він вірить, що підноситься в очах усіх, завдяки спілкуванню з ними, завдяки спілкуванню з ними", — вважає Фіона.

Трампу подобаються ті, кого він вважає "крутим", наприклад Сі Цзіньпін Фото: The White House

"Сам Трамп хоче, щоб його визнали абсолютно всі, хто має значення. І він отримує лише схвалення таких людей, як голова КНР Сі Цзіньпін, президент Росії Путін, королівські сім'ї тут, там і по всьому світу. Для Трампа це дійсно важливо, це для нього — головна нагорода", — каже вона.

