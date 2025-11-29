Как Путин манипулирует Трампом: у президента США слабость к "крутым парням", — эксперт

Фиона Хилл, эксперт по России и бывший советник Белого дома, которая была свидетельницей встреч Дональда Трампа и Владимира Путина, рассказала, что российский президент умело влияет на своего американского коллегу, который жаждет признания диктаторов, считая их "крутыми".

Владимир Путин прекрасно знает, как манипулировать Дональдом Трампом , и не намерен останавливать войну в Украине, несмотря на призывы президента США к миру, предупреждает Фиона Хилл, советница по национальной безопасности в первой администрации Трампа и эксперт по России. Она регулярно присутствовала на встречах Путина и Трампа и рассказала о своих наблюдениях в эксклюзивном интервью подкасту The Independent "World of Trouble".

Хилл рассказала, что Путин чувствует себя вправе насмехаться над президентом США прямо в лицо, используя языковой барьер в качестве маскировки своих поддразниваний.

Хилл говорит, что Путин насмехается над Трампом, но тот все воспринимает за чистую монету Фото: The White House

По словам Фионы Хилл, Трамп настолько ослеплен Путиным, что даже его насмешки часто воспринимают как лесть. В качестве примера она привела общение лидеров на саммите G20 в Осаке 2019 года.

"Они оба хвастались тем, как много делают для Израиля… Трамп говорил: "Нет, Россия никак не может быть большей поддержкой Израиля, чем я". И он говорил обо всем, что он сделал для Израиля: признание столицы Иерусалима, новое посольство и т.д. Трамп говорил, что в его честь в Израиле назвали все это, а Путин сказал: "Ну, Дональд, может, им просто назвать страну в твою честь?", – рассказала она.

Как отметила Хилл, Трамп не заметил иронию, а воспринял заявление Путина о том, что название Израиля следует изменить, буквально.

"Игнорируя то, как Путин это сказал, и язык тела, и то, как он ерзал в кресле, Трамп ответил: "О нет, это было бы уж слишком", – заметила она, вспомнив, что тогдашний посол Джон Болтон пришел в ярость, когда понял, что над Трампом издеваются.

Фиона Хилл свободно говорит по-русски, так что она прекрасно понимала, когда Путин высмеивал Дональда Трампа, но переводчики приукрашивали язык и намерения, демонстрируемые российским президентом.

Также она объяснила, что российский президент использует лесть, чтобы потешить самолюбие Трампа, продолжая при этом делать в Украине все, что ему заблагорассудится: "Крайне сложно понять, как Путин откажется от этого. Вся его экономика, все его общество, вся его политика, все его стремление сохранить себя вращаются вокруг продолжения этой войны".

Заявление Хилл прозвучало после того, как Трамп заявил, что "был достигнут колоссальный прогресс" на пути к миру после нескольких дней ожесточенных дипломатических препирательств, а его спецпосланник Стив Уиткофф собирается в Москву в начале следующей недели, чтобы обсудить прекращение войны с помощью измененного плана по прекращению боевых действий, разработанного совместно с европейскими лидерами и Украиной.

Путин уже отверг перспективу заключения сделки, заявив, что Украина должна будет отказаться от своей территории.

Хилл была свидетелем во время процедуры импичмента Конгресса США против Трампа в 2019 году и официально заявила, что Россия вмешалась в выборы 2016 года, которые впервые привели Трампа к власти.

"Откровенно говоря, русские заинтересованы в том, чтобы лишить легитимности всю нашу президентскую власть... Целью россиян в 2016 году на самом деле было поставить под сомнение любого, кто станет президентом", — заявила она.

Но в то же время Фиона Хилл не верит, что Трамп поддерживает Россию в войне против Украины потому что его шантажируют: "Он — открытая книга — у всех нас есть что-то на Трампа!"

Посвятив всю свою жизнь изучению России и работе с Трампом, она пришла к более мрачному выводу о том, что дает Путину преимущество и влияние. Она считает, что президент США симпатизирует Путину, потому что видит в авторитарном российском лидере равного. И их отношения приносят президенту США престиж.

"Это мужская страсть. Потому что Путин — крутой парень. Именно таким Трамп хотел бы быть. Трамп смотрит на людей, которые, по сути, всем заправляют, у которых есть этакая, по сути, роскошь. Знаете, они украшены золотом. И он хочет быть таким же. И он верит, что возвышается в глазах всех, благодаря общению с ними, благодаря общению с ними", - считает Фиона.

Трампу нравятся те, кого он считает "крутым", например Си Цзиньпин Фото: The White House

"Сам Трамп хочет, чтобы его признали абсолютно все, кто имеет значение. И он получает лишь одобрение таких людей, как председатель КНР Си Цзиньпин, президент России Путин, королевские семьи здесь, там и по всему миру. Для Трампа это действительно важно, это для него — главная награда", - говорит она.

