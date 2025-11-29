Он просто ненавидит женщин: племянница Трампа рассказала, почему он нападает на журналисток

Племянница Дональда Трампа, Мэри Трамп, говорит, что одна из причин, по которой президент, похоже, все чаще нападает на женщин-журналистов, заключается в том, что он "напуган". Но также это обычное для него поведение.

60-летняя Мэри Трамп обсудила рост числа инцидентов в своем шоу Mary Trump Live в среду. Она отметила, как президент США обозвал журналистку "свинкой", потребовав от нее замолчать во время брифинга на борту Air Force One, а также пост в Truth Social, в котором он оскорбил внешность репортера New York Times, назвав ее уродиной, пишет Daily Beast.

Племянница Трампа критикует его уже много лет

Мэри Трамп, американский психолог и писательница, племянница президента США Дональда Трампа, открыто критикует своего дядю с момента его первого президентского срока.

"Его женоненавистнические нападки, особенно на журналистов, учащаются, и это означает несколько вещей. Это означает, что ему все проще выступать с такими нападками, поскольку он открыто проявлял женоненавистничество, расизм, исламофобские взгляды, антииммигрантские настроения и антисемитизм. Больше это невозможно скрыть", — говорит она.

Также Мэри считает, что ее дядя в панике.

"Думаю, это также признак того, что он "немного" расстроен. Он также никогда толком не слышал об эффекте Стрейзанд", — сказала Мэри, имея в виду интернет-феномен, когда кто-то непреднамеренно привлекает дополнительное внимание к чему-либо, пытаясь скрыть это от общественности.

На просьбу прокомментировать ситуацию директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг сказал: "Мэри Трамп — закоренелая неудачница, которая ни о чем не имеет ни малейшего понятия".

Мэри ранее осуждала "свинское" замечание своего дяди, который в этом месяце набросился на журналистку, задавшую ему уточняющий вопрос о документах Эпштейна, и в видео, опубликованном в социальных сетях, объяснила: "Дональд — закоренелый женоненавистник, поэтому ему не очень нравится, когда женщины задают ему сложные вопросы".

Трамп назвал журналистку "свинкой"

Президент США также оскорбил репортера New York Times Кэти Роджерс после публикации отчета, анализирующего снижение числа его публичных появлений во время второго срока по сравнению с первым.

В пространной тираде, опубликованной в среду в Truth Social, Трамп написал: "Автор статьи, Кэти Роджерс, которой поручено писать обо мне только плохое, — третьесортный репортер, уродина, как внутри, так и снаружи". Он не упомянул мужчину, который был соавтором статьи.

Мэри, которая стала одним из самых ярых критиков своего дяди, в начале этого месяца выступила в подкасте The Daily Beast, чтобы обсудить женоненавистничество своего дяди. Она заявила Джоанне Коулз, креативному директору и контент-менеджеру The Daily Beast: "Дональд, конечно же, был сексистом. Все в моей семье, включая женщин, были женоненавистниками. Он и мой дядя Роберт относились к моей бабушке очень инфантильно и неуважительно. И было совершенно очевидно, что они не уважали женщин и не считали, что у них должна быть какая-либо власть".

Женоненавистничество Трампа стало одним из главных предметов споров во время его первой президентской кампании и последующего президентства после сообщений о записанном в 2005 году разговоре, в котором он хвастался тем, как хватал женщин за интимные места: "Я даже не жду. А когда ты звезда, тебе все позволяют. Ты можешь делать все, что угодно".

Напомним, это не первый раз, когда в администрации Трампа хамят журналистам. Так, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт резко ответила журналисту, который интересовался, почему новую встречу президентов США и РФ решили провести именно в Венгрии. В частности, на вопрос, кто выбрал местом встречи Будапешт, Ливитт отреагировала фразой: "Твоя мама выбрала".

А инсайдер рассказал о неприятной привычке Дональда Трампа, которая раздражала всех в Белом доме.