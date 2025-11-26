79-летний Трамп обозвал "уродиной" журналистку, которая назвала его "старым"

В этот раз под удар президента США, который славится своими постоянными скандалами с репортерами, попала соавтор статьи о здоровье пожилого главы Белого дома. Трамп обрушился на нее с критикой, но проигнорировал ее коллегу-мужчину.

Газета "Нью-Йорк Таймс" опубликовала подробный, основанный на данных репортаж о признаках старения президента Трампа. 79-летний президент в ответ назвал журналистку, которая была соавтором статьи, "уродиной", пишет CNN.

Публикация Трампа в Truth Social в среду появилась менее чем через две недели после того, как он сказал "тихо, свинка" другой женщине-репортеру, что привлекло внимание к его гендерным оскорблениям и общей резкости.

В статье газеты "Таймс" анализируется расписание публичных мероприятий Трампа в этом году и в течение его первого срока. Американцы видят Трампа "реже, чем раньше", отмечает газета.

Совсем недавно Трамп отпускал на волю индейку Фото: The White House

"В его расписании меньше публичных мероприятий, и он путешествует по стране гораздо реже, чем в первый год своего президентства, в 2017 году, хотя он и совершает больше зарубежных поездок", — сказано в материале.

Также там отмечено, что 79-летний Дональд Трамп "придерживается более короткого публичного графика, чем раньше", и "когда он находится на публике, его аккумулятор иногда показывает признаки износа". Однако как отмечается в статье, Трамп "остается практически вездесущим в американской жизни" и отвечает на вопросы прессы гораздо чаще, чем его предшественник Джо Байден.

Президенту США очень не понравилась статья, так что он заявил, что "эти мерзавцы из разрушающейся New York Times снова взялись за свое".

Он не упомянул мужчину-репортера, который был соавтором статьи, Дилана Фридмана, но напал на женщину-репортера Кэти Роджерс, которая также является корреспондентом Белого дома.

Кэти Роджерс, на которую напал Дональд Трамп Фото: NY times

"Автор этой истории, Кэти Роджерс, которой поручено писать обо мне только плохое, — третьесортная репортерша, уродина, как внутри, так и снаружи", — написал Трамп.

Президент США превратил оскорбление в длинный рекламный пост о том, как усердно он работал в этом году. "У меня самые высокие рейтинги в истории", — ложно заявил он. На самом деле его рейтинг заметно снизился по сравнению с пиком второго срока.

"Настанет день, когда у меня закончится энергия, это случается со всеми, но с идеальным физическим осмотром и комплексным когнитивным тестом ("который я сдал на отлично"), сейчас это точно не так!" — сказал Трамп.

Часть статьи в The Times была посвящена здоровью Трампа, в том числе тому факту, что в начале октября он прошел МРТ, но до сих пор публично не раскрыл причину этого.

Газета Times сообщила, что направила Трампу подробные вопросы о его здоровье, но не получила ответов.

79-летнему президенту США не понравилось, что журналисты говорят о его здоровье Фото: The White House

Вместо этого пресс-секретарь Кэролайн Ливитт выступила с заявлением, в котором высмеяла Байдена и заявила, что Трамп и его команда "действовали открыто и прозрачно".

В настоящее время президент подает в суд на издание за клевету, хотя эксперты-юристы утверждают, что его доводы слабы и, скорее всего, потерпят неудачу.

Представитель The Times в среду отреагировал на оскорбления , выступив в защиту Роджерс и издания в целом.

"Информация Times точна и основана на фактах, полученных из первых рук. Оскорбления и личные оскорбления этого не меняют, и наши журналисты не колеблясь освещают деятельность этой администрации, несмотря на подобную тактику запугивания. Такие опытные и дотошные журналисты, как Кэти Роджерс, служат примером того, как независимая и свободная пресса помогает американскому народу лучше понимать свое правительство и его лидеров", — сказано в сообщении.

Напомним, свою фразу "тихо, свинка", Трамп сказал журналистке Bloomberg, когда она спросила его о файлах Эпштейна.

А пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт резко ответила журналисту, который интересовался, почему новую встречу президентов США и РФ решили провести именно в Венгрии. В частности, на вопрос, кто выбрал местом встречи Будапешт, Ливитт отреагировала фразой: "Твоя мама выбрала".