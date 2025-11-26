79-річний Трамп обізвав "потворою" журналістку, яка назвала його "старим"

Цього разу під удар президента США, який славиться своїми постійними скандалами з репортерами, потрапила співавторка статті про здоров'я літнього глави Білого дому. Трамп обрушився на неї з критикою, але проігнорував її колегу-чоловіка.

Газета "Нью-Йорк Таймс" опублікувала докладний, заснований на даних репортаж про ознаки старіння президента Трампа. 79-річний президент у відповідь назвав журналістку, яка була співавтором статті, "потворою", пише CNN.

Публікація Трампа в Truth Social у середу з'явилася менш ніж за два тижні після того, як він сказав "тихо, свиночко" іншій жінці-репортерці, що привернуло увагу до його гендерних образ і загальної різкості.

У статті газети "Таймс" аналізується розклад публічних заходів Трампа цього року та протягом його першого терміну. Американці бачать Трампа "рідше, ніж раніше", зазначає газета.

Зовсім недавно Трамп відпускав на волю індичку Фото: The White House

"У його розкладі менше публічних заходів, і він подорожує країною набагато рідше, ніж у перший рік свого президентства, у 2017 році, хоча він і здійснює більше зарубіжних поїздок", — ідеться в матеріалі.

Також там зазначено, що 79-річний Дональд Трамп "дотримується коротшого публічного графіка, ніж раніше", і "коли він перебуває на публіці, його акумулятор іноді показує ознаки зносу". Однак, як наголошується в статті, Трамп "залишається практично всюдисущим в американському житті" і відповідає на запитання преси набагато частіше, ніж його попередник Джо Байден.

Президенту США дуже не сподобалася стаття, тож він заявив, що "ці мерзотники з New York Times, що руйнується, знову взялися за своє".

Він не згадав чоловіка-репортера, який був співавтором статті, Ділана Фрідмана, але напав на жінку-репортера Кеті Роджерс, яка також є кореспондентом Білого дому.

Кеті Роджерс, на яку напав Дональд Трамп Фото: NY times

"Автор цієї історії, Кеті Роджерс, якій доручено писати про мене тільки погане, — третьосортна репортерка, потвора, як усередині, так і зовні", — написав Трамп.

Президент США перетворив образу на довгий рекламний пост про те, як старанно він працював цього року. "У мене найвищі рейтинги в історії", — неправдиво заявив він. Насправді його рейтинг помітно знизився порівняно з піком другого терміну.

"Настане день, коли у мене закінчиться енергія, це трапляється з усіма, але з ідеальним фізичним оглядом і комплексним когнітивним тестом ("який я здав на відмінно"), зараз це точно не так!" — сказав Трамп.

Частина статті в The Times була присвячена здоров'ю Трампа, зокрема тому факту, що на початку жовтня він пройшов МРТ, але досі публічно не розкрив причину цього.

Газета Times повідомила, що надіслала Трампу докладні запитання про його здоров'я, але не отримала відповідей.

79-річному президенту США не сподобалося, що журналісти говорять про його здоров'я Фото: The White House

Натомість прессекретарка Керолайн Лівітт виступила із заявою, в якій висміяла Байдена і заявила, що Трамп і його команда "діяли відкрито і прозоро".

Наразі президент подає до суду на видання за наклеп, хоча експерти-юристи стверджують, що його докази слабкі і, найімовірніше, зазнають невдачі.

Представник The Times у середу відреагував на образи, виступивши на захист Роджерс і видання загалом.

"Інформація Times точна і ґрунтується на фактах, отриманих із перших рук. Образи та особисті образи цього не змінюють, і наші журналісти не вагаючись висвітлюють діяльність цієї адміністрації, незважаючи на подібну тактику залякування. Такі досвідчені й прискіпливі журналісти, як Кеті Роджерс, слугують прикладом того, як незалежна і вільна преса допомагає американському народу краще розуміти свій уряд і його лідерів", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, свою фразу "тихо, свинка", Трамп сказав журналістці Bloomberg, коли вона запитала його про файли Епштейна.

А прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт різко відповіла журналістові, який цікавився, чому нову зустріч президентів США та РФ вирішили провести саме в Угорщині. Зокрема, на запитання, хто обрав місцем зустрічі Будапешт, Лівітт відреагувала фразою: "Твоя мама обрала".