Встреча Трампа и Путина в Будапеште: в Белом доме нахамили журналисту, который спросил о саммите

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт резко ответила журналисту, который интересовался, почему новую встречу президентов США и РФ решили провести именно в Венгрии. В частности, на вопрос, кто выбрал местом встречи Будапешт, Левитт отреагировала фразой: "Твоя мама выбрала".

Журналист был ошеломлен и переспросил, считает ли Левитт такой ответ смешным, пишет издание HuffPost (ведь упомянутый инцидент произошел как раз с его корреспондентом). Чиновница продолжила отвечать в том же агрессивном тоне.

"Смешным является то, что вы называете себя журналистом. Вы — просто левак, которого никто не воспринимает всерьез, даже коллеги по медиа. Они просто вам об этом не говорят так прямо. Хватит уже задавать мне свои бессмысленные и предвзятые вопросы", — ответила пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, ранее Трамп заявил, что встретится с Путиным в Будапеште. С таким заявлением президент Соединенных Штатов выступил после телефонного разговора с главой Кремля Владимиром Путиным. Встреча должна состояться в столице Венгрии, ей будут предшествовать встречи американских и российских высокопоставленных чиновников. В частности, первые переговоры проведет государственный секретарь США Марко Рубио.

Впоследствии издание Bloomberg написало, что встреча в Будапеште усилит позицию Москвы. Аналитики считают, что эти переговоры дадут РФ время для передышки и ослабят западную поддержку Украины.

Между тем Венгрия готова встретить Путина, несмотря на ордер на арест от МУС. "Мир может быть достигнут только путем переговоров", — прокомментировал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.