Зустріч Трампа і Путіна в Будапешті: у Білому домі нахамили журналісту, який спитав про саміт

Речниця Білого дому Керолайн Левітт різко відповіла журналістові, який цікавився, чому нову зустріч президентів США та РФ вирішили провести саме в Угорщині. Зокрема, на запитання, хто обрав місцем зустрічі Будапешт, Левітт відреагувала фразою: "Твоя мама обрала".

Журналіст був приголомшений і перепитав, чи Левітт вважає таку відповідь смішною, пише видання HuffPost (адже згаданий інцидент стався якраз із його кореспондентом). Посадовиця продовжила відповідати у тому самому агресивному тоні.

"Смішним є те, що ви називаєте себе журналістом. Ви – просто лівак, якого ніхто не сприймає серйозно, навіть колеги по медіа. Вони просто вам про це не кажуть так прямо. Годі вже ставити мені свої безглузді та упереджені запитання", – відповіла речниця Білого дому.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним в Будапешті. Із такою заявою президент Сполучених Штатів виступив після телефонної розмови з очільником Кремля Володимиром Путіним. Зустріч має відбутися у столиці Угорщини, їй передуватимуть зустрічі американських та російських високопосадовців. Зокрема, перші перемовини проведе державний секретар США Марко Рубіо.

Відео дня

Згодом видання Bloomberg написало, що зустріч у Будапешті посилить позицію Москви. Аналітики вважають, що ці переговори дадуть РФ час для перепочинку і послаблять західну підтримку України.

Тим часом Угорщина готова зустріти Путіна, попри ордер на арешт від МКС. "Мир може бути досягнутий лише шляхом переговорів," – прокоментував міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.