Будапешт як "острів миру": Угорщина готова зустріти Путіна, попри ордер на арешт від МКС

Угорщина заявила про готовність надати всі необхідні умови для зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним, яка має відбутися у Будапешті. При цьому країна, попри ратифікацію Римського статуту, фактично проігнорувала обов’язок виконати ордер Міжнародного кримінального суду (МКС) на арешт російського лідера.

Про це міністр закордонних справ Петер Сіярто повідомив у розмові з журналістами та зауважив, що уряд країни вже розпочав підготовку до саміту за участі двох президентів. Дипломат повідомив, що пізно ввечері мав телефонні розмови із заступником державного секретаря США Крістофером Ландау та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, у ході яких обговорювалися організаційні деталі зустрічі.

У своєму дописі у Facebook Сіярто заявив, що Угорщина "послідовно відстоює мир з початку війни в Україні" та вважає, що конфлікт неможливо вирішити військовим шляхом. За його словами, "мир може бути досягнутий лише шляхом переговорів", а постійний контакт між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним є, на його думку, кроком до стабілізації ситуації.

"Угорщина, як острів миру, готова прийняти саміт і забезпечити президентам усі умови для успішних переговорів, аби мир повернувся в Європу", — наголосив міністр.

Публікація Петера Сіярто у Facebook Фото: Скриншот

Водночас позиція Будапешта викликає питання щодо виконання міжнародно-правових зобов’язань. Нагадаємо, що Угорщина ратифікувала Римський статут і, відповідно, зобов’язана виконувати рішення Міжнародного кримінального суду. У березні 2023 року МКС видав ордер на арешт президента Російської Федерації Володимира Путіна за підозрою у вчиненні воєнних злочинів — незаконній депортації та переміщенні дітей з окупованих територій України до Росії.

Згідно з рішенням Палати попереднього розгляду II МКС, злочини нібито відбувалися щонайменше з 24 лютого 2022 року. Суд вважає, що Путін несе індивідуальну кримінальну відповідальність за ці дії — як особа, що безпосередньо брала участь у злочинах, а також як керівник, який не забезпечив належного контролю над підлеглими. Разом із ним ордер було видано і на арешт уповноваженої з прав дитини в адміністрації президента РФ Марії Львової-Бєлової, яку також підозрюють у причетності до примусового вивезення українських дітей.

Нагадаємо, що 16 жовтня відбулася телефонна розмова між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, після якої президент США заявив про підготовку особистої зустрічі з російським лідером у Будапешті, де планують обговорити питання припинення війни.

