Будапешт как "остров мира": Венгрия готова встретить Путина, несмотря на ордер на арест от МУС

Венгрия заявила о готовности предоставить все необходимые условия для встречи президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, которая должна состояться в Будапеште. При этом страна, несмотря на ратификацию Римского статута, фактически проигнорировала обязанность выполнить ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест российского лидера.

Об этом министр иностранных дел Петер Сийярто сообщил в разговоре с журналистами и отметил, что правительство страны уже начало подготовку к саммиту с участием двух президентов. Дипломат сообщил, что поздно вечером имел телефонные разговоры с заместителем государственного секретаря США Кристофером Ландау и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, в ходе которых обсуждались организационные детали встречи.

В своей заметке в Facebook Сийярто заявил, что Венгрия "последовательно отстаивает мир с начала войны в Украине" и считает, что конфликт невозможно решить военным путем. По его словам, "мир может быть достигнут только путем переговоров", а постоянный контакт между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным является, по его мнению, шагом к стабилизации ситуации.

"Венгрия, как остров мира, готова принять саммит и обеспечить президентам все условия для успешных переговоров, чтобы мир вернулся в Европу", — подчеркнул министр.

Публикация Петера Сийярто в Facebook Фото: Скриншот

В то же время позиция Будапешта вызывает вопросы относительно выполнения международно-правовых обязательств. Напомним, что Венгрия ратифицировала Римский статут и, соответственно, обязана выполнять решения Международного уголовного суда. В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест президента Российской Федерации Владимира Путина по подозрению в совершении военных преступлений — незаконной депортации и перемещении детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

Согласно решению Палаты предварительного рассмотрения II МУС, преступления якобы происходили по меньшей мере с 24 февраля 2022 года. Суд считает, что Путин несет индивидуальную уголовную ответственность за эти действия — как лицо, непосредственно участвовавшее в преступлениях, а также как руководитель, не обеспечивший надлежащего контроля над подчиненными. Вместе с ним ордер был выдан и на арест уполномоченного по правам ребенка в администрации президента РФ Марии Львовой-Беловой, которую также подозревают в причастности к принудительному вывозу украинских детей.

Напомним, что 16 октября состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, после которого президент США заявил о подготовке личной встречи с российским лидером в Будапеште, где планируют обсудить вопросы прекращения войны.

Также Фокус писал, что, по мнению аналитиков, эти переговоры дадут Кремлю время и ослабят западную поддержку Киева.