Трамп заявил, что встретится с Путиным в Будапеште
Вечером 16 октября состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным. По его итогам американский лидер заявил, что встретится с российским президентом в Будапеште, столице Венгрии, для обсуждения завершения войны.
Сообщение по итогам телефонных переговоров с Путиным Трамп опубликовал 16 октября в собственной соцсети TruthSocial.
Новость дополняется...