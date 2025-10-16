Поддержите нас UA
Политика Разговор Трампа и Путина Встреча Путина и Трампа

Трамп заявил, что встретится с Путиным в Будапеште

Встреча Трампа и Путина
Ближайшая встреча Трампа и Путина может состояться в венгерской столице Будапеште | Фото: Getty Images

Вечером 16 октября состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным. По его итогам американский лидер заявил, что встретится с российским президентом в Будапеште, столице Венгрии, для обсуждения завершения войны.

Сообщение по итогам телефонных переговоров с Путиным Трамп опубликовал 16 октября в собственной соцсети TruthSocial.

Трамп встретится с Путиным
Трамп планирует встретиться с Путиным в Будапеште
Фото: скриншот

