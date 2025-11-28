Спальня вместо столовой: инсайдер назвал главную неприятную привычку Трампа (фото)

По словам Майкла Вулффа, биографа президента США, Трамп вызвал переполох в Белом доме, когда изменил правило принимать пищу в предназначенной для этого столовой.

Автор Майкл Вулфф рассказал в подкасте Inside Trump's Head, что, когда Трамп переехал в Белый дом в 2017 году, произошел "серьезный скандал", поскольку "он не любил есть в столовой". А резиденция президентов США существует по строгим правилам этикета, пишет таблоид The Daily Beast.

Дональд Трамп ест только фастфуд Фото: Donald Trump/Twitter/X

"Он любил есть в своей спальне", — сказал Вулфф, которому был предоставлен доступ в Белый дом в первые месяцы первого срока Трампа.

"В постели, я полагаю", — сказал он, добавив: "Когда он впервые появился там, он действительно звучал так, как будто он был похож на дикого ребенка".

Автор, написавший свой бестселлер 2018 года "Огонь и ярость" по мотивам своего пребывания в Белом доме, отметил, что "это всегда был бургер", за которым президент "посылал", так что повара Белого дома оставались не у дел.

Соведущая Джоанна Коулз спросила Вулффа, принимает ли 79-летний Трамп меры предосторожности при приеме пищи или нанимает дегустатора, учитывая прошлые покушения на его жизнь.

Но Вулфф подтвердил, что привычка Трампа есть в "Маклдональдсе", это и есть его мера предосторожности.

"Его дегустатор — мистер Макдональд. Одна из причин, по которой ему нравится "Макдоналдс", заключается в том, что вся еда там предварительно упакована, и никто ее не трогает. Поэтому это гораздо безопаснее", - рассказал писатель.

Любовь Трампа к сети ресторанов быстрого питания хорошо задокументирована. В своей сумбурной речи на экономическом саммите McDonald's в начале этого месяца Трамп заявил гиганту бургеров и картошки фри, что он "один из самых преданных клиентов за всю историю".

На приемах у Трампа обычно подают его любимые блюда Фото: Соцсети

После саммита официальный аккаунт Белого дома X опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом изображение золотых арок — фирменного стиля McDonald's, размещенных на крыше Белого дома, что вызвало насмешки в Интернете.

Зять Трампа, Джаред Кушнер, в своих мемуарах 2022 года "Breaking History" рассказал, что дежурный заказ президента США — это Биг Мак, филе-о-фиш, картофель фри и ванильный молочный коктейль.

Также Вулфф рассказал, что у Дональда Трампа довольно примитивные пищевые привычки. Он почти не ест овощей и фруктов, а когда изменяет бургерам, то есть очень хорошо прожаренный говяжий стейк.

Дональд Трамп предпочитает фасфуд Фото: Donald Trump/Twitter/X

Вулфф, который обедал с Трампом в Мар-а-Лаго, предсказал, что в президентском гольф-клубе в Палм-Бич, штат Флорида, будет устроен праздничный фуршет.

"Трамп обожает шведский стол. И люди Трампа любят напоминать, что это не отельный шведский стол, который за последние годы сильно обесценился, а что-то вроде старомодного шведского стола. Там есть ветчина, свинина, говядина и лобстеры. Они говорят, что это настоящее достижение — ходить в буфет гольф-клуба", — сказал он.

Напомним, ранее Фокус писал о меню Дональда Трампа, которое напоминает капризы подростка. Президент США обожает фаст-фуд и газировку.

