Спальня замість їдальні: інсайдер назвав головну неприємну звичку Трампа (фото)

За словами Майкла Вулффа, біографа президента США, Трамп викликав переполох у Білому домі, коли змінив правило вживати їжу в призначеній для цього їдальні.

Автор Майкл Вулфф розповів у подкасті Inside Trump's Head, що, коли Трамп переїхав до Білого дому 2017 року, стався "серйозний скандал", оскільки "він не любив їсти в їдальні". А резиденція президентів США існує за суворими правилами етикету, пише таблоїд The Daily Beast.

Дональд Трамп їсть тільки фастфуд Фото: Donald Trump/Twitter/X

"Він любив їсти у своїй спальні", — сказав Вулфф, якому було надано доступ до Білого дому в перші місяці першого терміну Трампа.

"У ліжку, я вважаю", — сказав він, додавши: "Коли він уперше з'явився там, він справді звучав так, ніби він був схожий на дику дитину".

Автор, який написав свій бестселер 2018 року "Вогонь і лють" за мотивами свого перебування в Білому домі, зазначив, що "це завжди був бургер", за яким президент "посилав", тож кухарі Білого дому залишалися без роботи.

Співведуча Джоанна Коулз запитала Вулффа, чи вживає 79-річний Трамп запобіжних заходів під час вживання їжі, чи наймає дегустатора, враховуючи минулі замахи на його життя.

Але Вулфф підтвердив, що звичка Трампа є в "Макдональдсі", це і є його запобіжний захід.

"Його дегустатор — містер Макдональд. Одна з причин, через яку йому подобається "Макдональдс", полягає в тому, що вся їжа там попередньо упакована, і ніхто її не чіпає. Тому це набагато безпечніше", — розповів письменник.

Любов Трампа до мережі ресторанів швидкого харчування добре задокументована. У своїй сумбурній промові на економічному саміті McDonald's на початку цього місяця Трамп заявив гігантові бургерів і картоплі фрі, що він "один із найвідданіших клієнтів за всю історію".

На прийомах у Трампа зазвичай подають його улюблені страви Фото: Соцмережi

Після саміту офіційний акаунт Білого дому X опублікував згенероване штучним інтелектом зображення золотих арок — фірмового стилю McDonald's, розміщених на даху Білого дому, що викликало глузування в Інтернеті.

Зять Трампа, Джаред Кушнер, у своїх мемуарах 2022 року "Breaking History" розповів, що чергове замовлення президента США — це Біг Мак, філе-о-фіш, картопля фрі та ванільний молочний коктейль.

Також Вулфф розповів, що в Дональда Трампа доволі примітивні харчові звички. Він майже не їсть овочів і фруктів, а коли зраджує бургерам, то їсть дуже добре просмажений яловичий стейк.

Дональд Трамп віддає перевагу фасфуду Фото: Donald Trump/Twitter/X

Вулфф, який обідав із Трампом у Мар-а-Лаго, передбачив, що в президентському гольф-клубі в Палм-Біч, штат Флорида, буде влаштовано святковий фуршет.

"Трамп обожнює шведський стіл. І люди Трампа люблять нагадувати, що це не готельний шведський стіл, який за останні роки сильно знецінився, а щось на зразок старомодного шведського столу. Там є шинка, свинина, яловичина і лобстери. Вони кажуть, що це справжнє досягнення — ходити в буфет гольф-клубу", — сказав він.

