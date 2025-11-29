Рекордні суми з часів СРСР: 30 відсотків бюджету РФ Путін пустить на війну і силовиків

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про бюджет на 2026 рік і найближчу трирічку. І з нього випливає, що 40% витрат, а це десятки мільярдів доларів, піде на війну і силовиків.

Згідно з документом, який 18 листопада схвалила Дума, а 26 листопада — Рада Федерації, наступного року уряд має намір зібрати 40,27 трлн рублів доходів і витратити 44,06 трлн рублів. Таким чином, у скарбниці утвориться дефіцит на 3,78 трлн рублів, або 1,6% ВВП, повідомляє видання The Moscow Times.

Росія витрачатиме гроші тільки на війну і силовиків

Український журналіст Андрій Цаплієнко уточнив, що це 166 мільярдів доларів.

"За даними росЗМІ, це третина всього бюджету Росії на рік і, ймовірно, найбільші військові витрати з часів СРСР. При цьому РФ скоротила соціальні витрати і планує істотно підвищити податки", — уточнив журналіст.

Майже 30% бюджету, рекордну з часів СРСР частку, Кремль має намір витратити на армію і закупівлі зброї — 12,93 трлн рублів. Ще 3,91 трлн рублів закладено на статтю "національна безпека", куди зашиті бюджети МВС, Росгвардіі, спецслужб і системи ФСВП.

У сумі силовикам дістанеться 16,84 трлн рублів, або 38% бюджету. Порівняно з довоєнним 2021-м (24%) частка силових витрат стане більшою в 1,6 раза.

Частка соціальних витрат скарбниці скоротиться до 25,1% (до війни — 38,1%), а частка витрат на підтримку національної економіки — до 10,9% (до війни 17,6%). Обидва показники стануть найнижчими за 20 років доступної статистики Мінфіну.

