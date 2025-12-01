Переговорное закулисье: о чем на самом деле договорились Умеров и Рубио в Майами

После длительных переговоров украинской и американской делегаций, которые прошли в воскресенье, 30 ноября стало известно о том, что стороны "достигли значительного прогресса" на пути к мирному урегулированию. Действительно ли нынешняя встреча в Майами приблизила прекращение российско-украинской войны, выяснял Фокус.

Последний день осени-2025 ознаменовался существенным оживлением мирно-дипломатического трека по завершению российско-украинской войны. В частности, около 17:00 по Киеву в воскресенье, 30 ноября в Соединенных Штатах встретились делегации из Украины и США, участники которых в течение пяти часов предметно обсуждали детали мирного урегулирования.

Непосредственно перед началом встречи госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США стремятся к такому окончанию полномасштабной войны, чтобы в будущем "такого больше не было, и чтобы Украина могла обеспечить процветание для всего народа".

Кроме собственно господина Рубио американскую делегацию представляли спецпосланник и близкий друг президента США Стив Уиткофф, а также зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Зато, учитывая довольно неожиданную отставку главы Офиса президента (ОП) Андрея Ермака, который должен был возглавлять украинскую делегацию на нынешних переговорах в Майами, президенту Зеленскому пришлось буквально в пожарном режиме менять состав украинской дипломатической сборной, во главе которой в итоге стал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров. "Нахожусь на постоянной связи с президентом Украины. Есть четкие директивы и приоритеты — защита украинских интересов, предметный диалог и движение вперед на основе наработок, достигнутых в Женеве", — написал он у себя в Telegram незадолго до переговорного старта.

О чем свидетельствуют постпереговорные заявления сторон

Новый переговорный раунд между украинскими и американскими представителями в Майами завершился около 22 часов 30 ноября по Киеву и по факту стороны, не вдаваясь при этом в детали, назвали диалог весьма продуктивным.

"Очень важно закончить войну, но что еще важно, чтобы в Украине была безопасность, чтобы не было новых вторжений, и что еще очень важно — мы хотим, чтобы в Украине началась эра процветания. Мы заложили для этого основу в Женеве, а сегодня был очередной шаг. Впрочем, на самом деле еще есть над чем работать. Здесь есть еще одна сторона, которая должна стать частью этого уравнения. Уиткофф едет в Москву, будет взаимодействовать с российской стороной. В общем, много работы еще перед нами, но сегодняшняя сессия была достаточно продуктивной. Мы остаемся реалистами относительно того, как сложно все это выглядит, но мы также реалистично смотрим на тот прогресс, который уже происходит", — отметил Марко Рубио.

Идентично "продуктивными", но "сложными" назвал переговоры Рустем Умеров. Кроме того, он поблагодарил официальный Вашингтон за помощь в "закладке основы будущей процветающей Украины". "Есть ощутимый прогресс на пути к установлению справедливого мира. Благодарны Соединенным Штатам за мощную поддержку и реальную заинтересованность в общем результате. Встреча была содержательной и успешной. Впереди еще много работы — продолжаем консультации и согласование дальнейших шагов ради мира для Украины", — акцентировал секретарь украинского Совбеза.

В то же время издание The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на осведомленные источники, сообщило, что одной из ключевых тем, которую украинская и американская делегации обсуждали 30 ноября были сроки проведения выборов в Украине. Кроме того, по информации WSJ речь шла также о возможности обмена территориями между Украиной и РФ.

Какую игру в мирном процессе проводят сейчас американцы

Анализируя в разговоре с Фокусом нынешние переговоры между представителями Украины и Соединенных Штатов, ведущий эксперт Национального института стратегических исследований Иван Ус, отмечает: "Существует конспирологическая версия о том, что США запустили идею с так называемым мирным планом по Украине в целом и встречей в Майами, в частности для создания информационного шума с тем, чтобы отвлечь внимание от своих действий в Венесуэле. Эта идея, на мой взгляд, вполне имеет право на существование. Есть еще одна гипотеза, суть которой заключается в том, что Трампу сейчас, чтобы нивелировать внутренние перипетии, кровь из носу необходимо демонстрировать какую-то активность не геополитической арене и он для этого "разморозил" переговорный кейс по российско-украинской войне. Впрочем, отсутствие конкретных деталей после переговоров во Флориде, на мой взгляд, является косвенным свидетельством того, что и Рубио, и другие американские представители понимают, что все прежде всего решает обстановка на поле боя, а не дипломатия. То есть, можно в любом городе США с любым составом делегаций договориться о чем угодно, но воюют не политики, а военные за которыми последнее слово".

По мнению эксперта, постпереговорный сигнал Марко Рубио о том, что по мирному урегулированию еще достаточно много работы является признаком того, что "Соединенные Штаты отошли от практики "пожарных" дедлайнов".

"По состоянию на сейчас можем говорить о том, что Америка решила, как говорится, не пороть горячку. Но вместе с тем у меня складывается такое впечатление, что Белый дом просто создает атмосферу активности, чтобы ни у кого в мире не складывалось впечатление, что Трамп устал играть роль главного мирового миротворца. При этом, все это дипломатическое оживление вовсе не означает, что в ближайшее время мы увидим реальные решения, которые хотя бы на несколько шагов приблизят установление мира в Украине", — констатирует Иван Ус.

Резюмируя, эксперт отметил, что результатом нынешних переговоров в Майами может стать слоган: "Договорились договариваться".

Комментируя же информацию The Wall Street Journal о том, что одной из тем, которую украинская и американская делегации якобы обсуждали в Майами был календарь выборов в Украине, Иван Ус подчеркнул: "Знаете, я сегодня имел одну очень неприятную для меня дискуссию с представителем Америки, которая мне заявила, что Украина убила 14 тысяч человек на Донбассе в период с 2014 по 2022 год. И это, заметьте, говорит американка, добавляя при этом, что в Украине незаконная власть и нужно немедленно проводить выборы. То есть, идея с выборами в Украине в США сейчас достаточно популярна и это на слишком хорошая для нас тенденция".

Почему состав американской переговорной делегации вызывает беспокойство

Нынешние переговоры в Майами, по мнению политолога, эксперта центра "Объединенная Украина" Петра Олещука, "несмотря на громко-пафосные заявления о прогрессе", де-факто являются безрезультатными. "В данном случае можно сделать вывод, что либо никаких договоренностей не достигнуто, либо их в силу определенных причин не считают целесообразным озвучивать широкой общественности. Однако так или иначе следует понимать, что это промежуточное дипломатическое звено — дальше Уиткофф будет согласовывать нюансы с россиянами, а как он это делает все прекрасно знают. Учитывая заявление госсекретаря США Марко Рубио, которое он озвучил после переговоров с украинской делегацией о наличии широкого круга вопросов, которые еще нужно обсуждать, можно сделать вывод, что все только начинается", — отмечает эксперт в разговоре с Фокусом.

Определенным элементом давления со стороны украинской власти политолог считает информацию о том, что воины ВСУ якобы не будут выполнять приказ о выходе из Донбасса, несмотря на достигнутые дипломатические договоренности. "То есть, намек американцам здесь довольно прозрачный: вместо контролируемой ситуации в конце концов может возникнуть гораздо худшая картина. Я думаю, что этот аргумент прямо и косвенно используется украинскими переговорщиками. Знаете, я не то, чтобы большой фанат Рубио, но факт заключается в том, что Рубио — это политик и он понимает контекст и подтекст, балансируя на нынешних переговорах в Майами, скажем так, специфическую позицию родственников Трампа. Вообще, американская переговорная делегация, за исключением Рубио — это, грубо говоря, семья Трампа в мафиозном смысле — такая себе маямская братва, тактику которой в соцсетях известный бизнесмен и инвестор Билл Браудер характеризует одним словом: "Глупость". В частности, Браудер отмечает, что трамповское окружение "клюнуло" на бизнес-предложения россиян, которые в результате банально "кинут". Но трамповской переговорной семье доллары застилают глаза и Рубио в этой ситуации приходится как-то сдерживать эту бесконечную жадность семьи Дональда Трампа, которая стремится по максимуму нажиться за то время, пока он является действующим президентом Соединенных Штатов. Кто, спрашивается, такой зять Трампа, чтобы решать геополитические вопросы? У нашего президента еще нет зятя, но можно себе только представить что было бы, если бы Зеленский отправил его на переговоры в США по установлению мира. Я к тому, что линия Америки в этом контексте — это уровень среднеазиатских государств, а не демократии", — резюмирует Петр Олещук. При этом, по мнению эксперта, "дно пока не пробито окончательно и Штатам еще есть куда падать".

Между тем президент Владимир Зеленский по результатам нового дипломатически-переговорного раунда заявил о "конструктиве в разговоре". "После завершения работы команд в Америке глава украинской делегации Рустем Умеров доложил об основных параметрах диалога, акцентах и некоторых результатах. Важно, что есть конструктив в разговоре, и обо всех вопросах на встречах говорили откровенно и направлено на обеспечение суверенитета и национальных интересов Украины", — подчеркнул глава государства. Отдельно выразив благодарность "команде президента Трампа и президенту лично за время, которое так интенсивно вкладывается в определение шагов для окончания войны", Зеленский подчеркнул, мол, Киев и Вашингтон настроены работать дальше, неустанно двигаясь по пути мирного урегулирования. В то же время Дональд Трамп, комментируя переговоры в Майами, акцентировал на "некоторых коррупционных проблемах Украины", но добавил, что сейчас существует весьма "хороший шанс" для заключения мирного соглашения. Отдельно он подчеркнул, что у него нет дедлайна ни для Киева, ни для Москвы для подписания документа, который положил бы конец полномасштабной российско-украинской войне.