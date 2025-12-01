"Сложно, но продуктивно": Умеров доложил Зеленскому о некоторых результатах переговоров в США

Встреча высокопоставленных представителей США с украинской делегацией во Флориде относительно переговоров об окончании российско-украинской войны была сложной, но продуктивной.

Есть ощутимый прогресс в направлении достижения справедливого мира, заявил глава украинской делегации в США и по совместительству секретарь СНБО Рустем Умеров.

"Завершили сложную, но продуктивную сессию переговоров во Флориде. Имеем ощутимый прогресс на пути к установлению справедливого мира", — написал Умеров.

Он поблагодарил США за мощную поддержку и "реальную заинтересованность в общем результате".

"Встреча была содержательной и успешной. Впереди еще много работы — продолжаем консультации и согласование дальнейших шагов ради мира для Украины", — отметил Умеров.

Пост Умерова Фото: Скриншот

Зеленский о переговорах с США во Флориде

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что Рустем Умеров уже доложил ему об основных параметрах диалога и некоторых результатах встречи с американцами во Флориде.

"Важно, что есть конструктив в разговоре, и обо всех вопросах на встречах говорили откровенно и направлено на обеспечение суверенитета и национальных интересов Украины", — подчеркнул Зеленский.

Он также поблагодарил Америку, команду Дональда Трампа и президента США лично за время, которое они тратят на определение шагов для окончания войны.

"Будем работать дальше. Ожидаю полный доклад нашей команды при личной встрече", — подчеркнул Зеленский.

Пост Зеленского Фото: Скриншот

Напомним, 30 ноября Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что встреча представителей США и Украины во Флориде была очень продуктивной, где был достигнут определенный прогресс.

Фокус также писал о том, что США стремятся согласовать с Украиной "территориальные споры" перед встречей с Путиным.