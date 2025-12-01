"Складно, але продуктивно": Умєров доповів Зеленському про деякі результати перемовин в США

Зустріч високопоставлених представників США з українською делегацією у Флориді щодо перемовин про закінчення російсько-української війни була складною, проте продуктивною.

Є відчутний прогрес у напрямку досягнення справедливого миру, заявив глава української делегації В США та за сумісництвом секретар РНБО Рустем Умеров.

"Завершили складну, але продуктивну сесію переговорів у Флориді. Маємо відчутний прогрес на шляху до встановлення справедливого миру", — написав Умєров.

Він подякував США за потужну підтримку та "реальну зацікавленість у спільному результаті".

"Зустріч була змістовною й успішною. Попереду ще багато роботи — продовжуємо консультації та узгодження подальших кроків заради миру для України", — зазначив Умєров.

Пост Умєрова Фото: Скриншот

Зеленський про перемовини з США у Флориді

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що Рустем Умєров вже доповів йому про основні параметри діалогу та деякі результати зустрічі з американцями у Флориді.

Відео дня

"Важливо, що є конструктив у розмові, і про всі питання на зустрічах говорили відверто та спрямовано на забезпечення суверенітету й національних інтересів України", — підкреслив Зеленський.

Він також подякував Америці, команді Дональда Трампа та президенту США особисто за час, який вони витрачають на визначення кроків для закінчення війни.

"Будемо працювати далі. Очікую на повну доповідь нашої команди при особистій зустрічі", — наголосив Зеленський.

Пост Зеленського Фото: Скриншот

Нагадаємо, 30 листопада Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що зустріч представників США та України у Флориді була дуже продуктивною, де було досягнуто певного прогресу.

Фокус також писав про те, що США прагнуть узгодити з Україною "територіальні суперечки" перед зустріччю з Путіним.