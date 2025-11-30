"Попереду ще багато роботи": РФ відіграватиме центральну роль у будь-якій угоді, — Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що недільна зустріч високопоставлених представників США та України у Флориді стала дуже продуктивною, де було досягнуто певного прогресу. Водночас дипломат наголосив, що в будь-якій угоді про припинення війни в Україні центральну роль відіграватиме Росія.

За результатами україно-американських переговорів у Флориді держсекретар Марко Рубіо повідомив, що робота над мирним планом продовжиться, однак шлях до домовленостей залишається довгим і непростим. Про це пише Дженніфер Ганслер із CNN.

"Ми, як і раніше, реалістично оцінюємо складність цього завдання, але... оскільки ми домоглися прогресу, я думаю, що тут є загальне розуміння того, що йдеться не тільки про припинення війни, що дуже важливо. Ми хочемо допомогти Україні бути в безпеці завжди, щоб вона більше не піддавалася нападу", — заявив Рубіо.

За словами держсекретаря, переговорні команди працюють одночасно у двох напрямках: над умовами можливого припинення бойових дій і над більш довгостроковими рішеннями, які мають забезпечити Україні сталий розвиток.

"І що не менш важливо, ми прагнемо, щоб Україна увійшла в епоху справжнього процвітання", — сказав Рубіо в короткій заяві після багатогодинної зустрічі у Флориді.

Він зазначив, що фундамент для цих домовленостей сторони почали закладати ще минулого тижня в Женеві, а поточні переговори стали продовженням цієї роботи.

"Сьогодні ми знову просунулися, але попереду ще багато роботи", — додав глава Держдепу.

Роль Москви в досягненні миру

Також держсекретар окремо підкреслив, що Росія відіграватиме "центральну роль" у будь-якій угоді про припинення війни.

"Це делікатне і складне питання. Є багато рухомих частин, і очевидно, що тут залучена ще одна сторона, яка має бути частиною рівняння", — зазначив Рубіо.

Він додав, що дипломатична активність США посилюватиметься цього тижня: як очікується, Віткофф готується вирушити до Москви для подальших контактів.

"Американські офіційні особи різною мірою підтримували контакти з російською стороною, і ми досить добре розуміємо їхню точку зору", — сказав глава Держдепу.

Раніше ми докладно писали про перебіг переговорів української та американської делегацій у Флориді. Як повідомив глава української делегації Рустем Умеров, перемовники працюють за чіткими директивами та пріоритетами, спрямованими на досягнення справедливого і сталого миру для України.