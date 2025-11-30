У Флориді відбулися переговори США та України: Рубіо заявив про "значний прогрес"

В американському штаті Флорида стартували переговори між представниками США та України. Як повідомив очільник української делегації Рустем Умеров, перемовники працюють за чіткими директивами та пріоритетами, які спрямовані на досягнення справедливого та сталого миру для України.

Глава української делегації у Сполучених Штатах і секретар РНБО Рустем Умеров повідомив, що у Флориді триває робота "заради реального миру для України і гарантованої безпеки".

"Перебуваю на постійному зв'язку з Президентом України. У нас є чіткі директиви і пріоритети — захист українських інтересів, предметний діалог і рух уперед на основі напрацювань, досягнутих у Женеві. Працюємо заради реального миру для України та гарантованої безпеки", — написав він у соцмережах.

Напередодні Умеров повідомив, що делегація продовжить роботу над узгодженням кроків, спрямованих на досягнення справедливого і стійкого миру. Зеленський, зі свого боку, зазначив, що американська сторона демонструє конструктивний підхід, і висловив сподівання, що найближчими днями можна буде "доопрацювати кроки, щоб визначити, як гідно закінчити війну".

Як проходила зустріч у Флориді

Зазначимо, що крім Умерова, в українську делегацію входять, серед інших, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов і перший заступник глави МЗС Сергій Кислиця. Американську сторону представляють глава Держдепу Марко Рубіо, спецпосланець президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

"За останні 10 місяців ми досягли значного прогресу, отримали значну підтримку і зараз обговорюємо майбутнє України, безпеку України, щоб не повторилася агресія проти України. Говоримо про процвітання і відновлення України. Дякую за те, що робить команда Сполучених Штатів, за те, що ви нас чуєте і працюєте разом із нами. Спасибі за те, що було зроблено до сьогоднішнього дня, і чекаємо продуктивної зустрічі", — заявив Умеров перед зустріччю.

Перший заступник глави МЗС України та учасник української переговорної групи у Флориді Сергій Кислиця повідомив у соцмережах, що загалом діалог між сторонами відбувається в конструктивному ключі.

"Зустріч почалася добре. Дуже цікаво і досі конструктивно. Тепла атмосфера, що сприяє можливому прогресивному результату. Відмінне керівництво Марко Рубіо. Як і в Женеві, я ціную підхід Джареда Кушнера і те, як він викладає бачення", — зазначив він.

Зі свого боку держсекретар США Марко Рубіо перед журналістами заявив, що переговори мають призвести не просто до завершення війни Росії проти України, а до створення механізму, що забезпечить довгострокову безпеку і запобіжить повторенню конфлікту.

"Україна має величезний економічний потенціал, можливості розвитку — не під час війни, такої, як зараз. Але саме по собі закінчення війни цього б не дало. Тому ми вже на половині цього шляху забезпечення суверенності, незалежності для України, тому що в нас значний прогрес відбувся сьогодні", — сказав Рубіо.

Нагадаємо, за даними порталу Axios, Білий дім розраховує вже 30 листопада усунути розбіжності з двох ключових питань — територій і гарантій безпеки. Американський чиновник, коментуючи переговори, заявив, що "українці знають, чого ми від них очікуємо". Джерела видання додали, що за всіма іншими пунктами в Женеві сторони вже досягли принципових домовленостей.