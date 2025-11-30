Во Флориде прошли переговоры США и Украины: Рубио заявил о "значительном прогрессе"

В американском штате Флорида стартовали переговоры между представителями США и Украины. Как сообщил глава украинской делегации Рустем Умеров, переговорщики работают по четким директивам и приоритетам, направленных на достижение справедливого и устойчивого мира для Украины.

Глава украинской делегации в Соединенных Штатах и секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что во Флориде идет работа "ради реального мира для Украины и гарантированной безопасности".

"Нахожусь на постоянной связи с Президентом Украины. У нас есть четкие директивы и приоритеты – защита украинских интересов, предметный диалог и движение вперед на основе наработок, достигнутых в Женеве. Работаем ради реального мира для Украины и гарантированной безопасности", — написал он в соцсетях.

Накануне Умеров сообщил, что делегация продолжит работу над согласованием шагов, направленных на достижение справедливого и устойчивого мира. Зеленский, в свою очередь, отметил, что американская сторона демонстрирует конструктивный подход, и выразил надежду, что в ближайшие дни можно будет "доработать шаги, чтобы определить, как достойно закончить войну".

Відео дня

Как проходила встреча во Флориде

Отметим, что помимо Умерова, в украинскую делегацию входят, среди прочих, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и первый замглавы МИД Сергей Кислица. Американскую сторону представляют глава Госдепа Марко Рубио, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

"За последние 10 месяцев мы добились значительного прогресса, получили значительную поддержку и сейчас обсуждаем будущее Украины, безопасность Украины, чтобы не повторилась агрессия против Украины. Говорим о процветании и восстановлении Украины. Спасибо за то, что делает команда Соединенных Штатов, за то, что вы нас слышите и работаете вместе с нами. Спасибо за то, что было сделано до сегодняшнего дня, и ждем продуктивной встречи", — заявил Умеров перед встречей.

Первый замглавы МИД Украины и участник украинской переговорной группы во Флориде Сергей Кислица сообщил в соцсетях, что в целом диалог между сторонами проходит в конструктивном ключе.

"Встреча началась хорошо. Очень интересно и до сих пор конструктивно. Теплая атмосфера, способствующая возможному прогрессивному результату. Отличное руководство Марко Рубио. Как и в Женеве, я ценю подход Джареда Кушнера и то, как он излагает видение", — отметил он.

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио перед журналистами заявил, что переговоры должны привести не просто к завершению войны России против Украины, а к созданию механизма, который обеспечит долгосрочную безопасность и предотвратит повторение конфликта.

"У Украины огромный экономический потенциал, возможности развития — не во время войны, такой, как сейчас. Но само по себе окончание войны этого бы не дало. Поэтому мы уже на половине этого пути обеспечения суверенности, независимости для Украины, потому что у нас значительный прогресс произошел сегодня", — сказал Рубио.

Напомним, по данным портала Axios, Белый дом рассчитывает уже 30 ноября устранить разногласия по двум ключевым вопросам — территориям и гарантиям безопасности. Американский чиновник, комментируя переговоры, заявил, что "украинцы знают, чего мы от них ожидаем". Источники издания добавили, что по всем остальным пунктам в Женеве стороны уже достигли принципиальных договоренностей.